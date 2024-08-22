F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da - Son Dakika
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F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da

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ABD, İran'ın İsrail'e yönelik beklenen misilleme saldırısı nedeniyle, İsrail'in savunmasına destek amacıyla nükleer güçle çalışan uçak gemisi USS Abraham Lincoln'ü Orta Doğu'ya gönderdi. Üzerinde F-35 ve F-18 savaş uçaklarının bulunduğu devasa gemi, görev sahasına ulaştı.

22.08.2024 19:02
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ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), "USS Abraham Lincoln" uçak gemisinin Orta Doğu'ya ulaştığını bildirdi.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, "F-35C ve F/A-18 Block 3 avcı uçaklarıyla donatılmış USS Abraham Lincoln uçak gemisi, ABD Merkez Komutanlığı (USCENTCOM) sorumluluk alanına girdi." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi görev grubuna "Destroyer Squadron (DESRON) 21" ve "Carrier Air Wing (CVW) 9"un eşlik ettiği kaydedildi.

İRAN'IN İSRAİL'E MİSİLLEMESİ ÖNCESİ ORTA DOĞU HAREKETLİ

Pentagon, bu ayın başlarında İran'ın İsrail'e karşı olası misillemesi öncesinde ABD'nin Orta Doğu'ya ilave askeri varlıklar konuşlandıracağını duyurmuştu.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, F-35C avcı uçaklarıyla donatılmış "USS Abraham Lincoln" uçak gemisi görev grubuna, "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi görev grubunca halihazırda sağlanan görevlere ek olarak, Merkez Komutanlığı sorumluluk alanına geçişini hızlandırması emrini vermişti. Austin, ayrıca "USS Georgia" denizaltısını ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığına ait bölgeye gönderdiğini ifade etmişti.

F-35 ve F-18\'lerle donatılan ABD\'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu\'da
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel F-35 ve F-18'lerle donatılan ABD'nin devasa uçak gemisi Orta Doğu'da - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • bulent sen: Yerle bir olsun ters dönsün 166 6 Yanıtla
    Ali : amin 22 2
  • Mehmet Yılmaz: nerde abd orda savaş ne işi var bunun orta doğuda hayret bi şey ya 105 3 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA: Olurda batarsa amerika için ikinci afganistan felaketi olur . 85 4 Yanıtla
    Mehmet Yılmaz: nerde o günler keşke batsa 22 4
  • HASIM ASLAN: namuslu kimse yokmu batirsinlar 60 5 Yanıtla
  • Mustafa Akhan: İran da onların görev yerlerine gelmelerini Bekliyor du ki fırlatacakları füzeleri birilerinin durdurması gerekirdi yanlışlıkla israile düşse başına iş alırdı , yoksa 1 ay boyunca neden misilleme yi bekletsinki 49 4 Yanıtla
  • Murat Yılmaz: İki mücahidin o gemiye sızmasına bakar her şey. 24 7 Yanıtla
    İshak Klein: İşte burada IQ devreye giriyor :) 8 4 Mustafa Akhan: Nükleer enerji ile çalışıyor o zırhı delmek için büyük bir balistik füze lazım 8 1
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