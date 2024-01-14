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İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ABD'den tepki: Sabır tükendi - Son Dakika
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İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ABD'den tepki: Sabır tükendi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarının 100 günü geride bırakmasıyla birlikte, ABD'nin Tel Aviv'e olan desteğinin azaldığı iddia ediliyor. Axios haber sitesinin ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD yönetimi, İsrail'e verdiği tam desteğin ardından sabrının tükendiğine dair sinyaller veriyor. Gazze'deki sivil kayıplar ve Netanyahu'nun Biden yönetiminin taleplerini reddetmesi, Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerilime neden oluyor. Biden ve Netanyahu'nun son 20 günde görüşmediği ve Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planları konuşmaktan kaçındığı belirtiliyor. ABD yönetiminin, İsrail'in Gazze'ye insani yardım geçişine izin vermediği ve sivil ölümlerin azaltılması için baskı yaptığı ifade ediliyor. Washington yönetiminin, İsrail'in askeri operasyonuna destek vermekte giderek zorlanacağı vurgulanıyor.

İsrail\'in Gazze\'ye saldırılarına ABD\'den tepki: Sabır tükendi
14.01.2024 - 18:59,
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği yoğun saldırılar 100 günü geride bırakırken, Tel Aviv'e destek veren Washington yönetiminin "sabrının tükendiği" öne sürüldü.
ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e tam destek veren ABD yönetiminin 100 günün ardından sabrının taştığına yönelik sinyaller verdiği belirtildi.
Netanyahu'nun Biden yönetiminin taleplerini reddetmesinin ve Gazze'de devam eden sivil kayıpların Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtığı kaydedildi.
Biden ve Netanyahu 20 gün boyunca görüşmedi
ABD'li yetkilinin "Durum berbat ve biz tıkandık. Başkanın sabrı tükeniyor." sözlerine yer verilen haberde, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı ilk aylarda her iki günde bir görüşen Biden ve Netanyahu'nun 23 Aralık'tan sonra 20 gün görüşmedikleri belirtildi.
İki liderin son görüşmelerinde Netanyahu'nun "vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemeyi" reddetmesinin üzerine Biden'ın "Bu görüşme bitmiştir." ifadesiyle telefonu kapattığı aktarıldı.
Netanyahu, Gazze'de savaş sonrasını konuşmak için isteksiz
Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı konuşmak için isteksiz olduğu belirtilen haberde, Biden ve Netanyahu arasındaki önemli anlaşmazlık konularından birisinin bu olduğu ifade edildi.
Biden ve danışmanlarının "İsrail'in Gazze'ye yeterince insani yardım geçişine müsaade etmediği" görüşünde olduğu ve ABD'li yetkililerin "Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenleyen İsrail'e sivil ölümlerinin azaltılması için baskı yaptığı" öne sürüldü.
Tel Aviv yönetimi tarafından talepleri karşılanmayan Washington yönetiminin İsrail'in askeri operasyonuna destek vermekte giderek zorlanacağı vurgulandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılarda en az 10 bin 300 çocuk ve 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 kişinin öldüğünü, 60 bin 582 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Kaynak: AA
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