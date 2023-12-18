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ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli fırtına ve yağışlar: 250 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi - Son Dakika
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ABD'nin kuzeydoğusunda şiddetli fırtına ve yağışlar: 250 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde dün geceden beri devam eden şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle 250 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı. New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts ve New Hampshire eyaletlerinde etkili olan kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi. New York Belediyesi ani sel baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Belediye Başkanı Eric Adams, New Yorklulara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulundu. Ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli fırtına nedeniyle ağaçların elektrik hatlarının üzerine devrilmesi sonucu 250 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

ABD\'nin kuzeydoğusunda şiddetli fırtına ve yağışlar: 250 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi
18.12.2023 - 18:15,
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ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde dün geceden beri devam eden şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle 250 binden fazla ev ve iş yerinde elektrik kesintisi yaşandı.

New York, New Jersey, Connecticut, Massachusetts ve New Hampshire eyaletlerinde etkili olan kötü hava şartları hayatı olumsuz etkiledi.

New York Belediyesi ani sel baskınlarına karşı vatandaşları uyardı.

Belediye Başkanı Eric Adams, New Yorklulara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları ve toplu taşıma araçlarını kullanmaları tavsiyesinde bulundu.

Ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli fırtına nedeniyle ağaçların elektrik hatlarının üzerine devrilmesi sonucu 250 binden fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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