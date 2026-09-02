ABD'nin Orta Doğu'dan dönen USS Abraham Lincoln uçak gemisi Tayland'ın Laem Chabang Limanı'nda mola verdi

LAEM ABD'nin uzun süre Orta Doğu'da konuşlu olan USS Abraham Lincoln uçak gemisinin, dönüş yolunda mola amacıyla Tayland'a demir attığı bildirildi.

Geminin hareketini yerinde takip eden Associated Press (AP) ajansından gazeteciler, dönüş seferine başlayan ve yaklaşık 5 bin personel taşıyan USS Abraham Lincoln'ün, Tayland'ın Chonburi kentindeki Laem Chabang Limanı'na ulaştığını belirtti.

ABD'nin Bangkok Büyükelçiliği, yaptığı açıklamada uçak gemisinin ülkeye giriş yaptığını ve Laem Chabang Limanı'na yanaştığını doğruladı.

Taylandlı yetkililer, USS Abraham Lincoln'ün, ABD'deki ana üssüne dönmeden önce mürettebatın "dinlenmesi" amacıyla burada mola verdiğini ifade etti.

USS Abraham Lincoln'ün yerini alması planlanan USS George Washington uçak gemisi 20 Ağustos'ta Orta Doğu'ya ulaşmıştı.

Yaklaşık 250 gün aralıksız görev yapan Abraham Lincoln uçak gemisindeki personelin psikolojik durumunun iyi olmadığı yönündeki tartışmaların ardından ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), bölgeye USS George Washington uçak gemisini gönderme kararı almıştı.