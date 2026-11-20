ABD Ordusu, Iowa eyaletinde bir mühimmat fabrikasında yapılacak kontrollü patlatmayı, kamu güvenliği endişeleri gerekçesiyle gelecek haftaya ertelediğini bildirdi.

ABD Kara Kuvvetleri Sekreter Vekili Adam Telle, Amerikan X şirketine ait sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Ordu Malzeme Komutanlığına, Iowa Ordu Mühimmat Fabrikası'nda yapılacak kontrollü patlatmayı 23 Kasım'a ertelemesi talimatı verdiğini belirten Telle, bu kararı, kamu güvenliği endişeleri gerekçesiyle aldıklarını kaydetti.

Bu ertelemenin, söz konusu patlatma işlemini, "malzemenin daha da istikrarsızlaşmasına yol açabilecek bir sıcaklık düşüşü yaşanmadan hemen önceki son ana kadar bekleteceğini" ifade eden Telle, şunları kaydetti:

"Çevre Koruma Ajansı (EPA), uzmanlar ve yerel halkla yapılan koordinasyon sonucunda, kontrollü patlatmanın hem bölgenin kendisi hem de çevresi için halka yönelik en az risk taşıyan seçenek olduğuna karar verildi."

Telle vekaleten atandı

ABD'de Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaşadığı uzun süreli gerginliğin ardından istifa eden ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ün yerine, Kara Kuvvetleri Mühendislik Birliğinin sivil yöneticilerinden Adam Telle vekaleten atanmıştı.