ABD parkları rekor ziyaretçi sayısına ulaştı

ABD'de Kovid-19 salgını sonrası halk, parklar ve mesire alanları gibi doğal alanlara giderken, parklar 2024'te 331,8 milyonla en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Ulusal Park Hizmetleri (NPS), ülkedeki parkların 2024'teki ziyaretçi sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlamaların sürdüğü 2020'de ABD'de 237,06 milyon ziyaretçi parkları ziyaret etti.

Salgın sonrası halk, parklara akın etti ve 2024'te 331,8 milyon kişi parkları ziyaret etti.

2024'te parkları ziyaret edenlerin sayısının, bir rekor ve 1904'ten bu yana en yüksek sayı olduğu bildirildi.

Parkların yüzde 55'inde, şubat-haziran ve ekim-aralık ayları arasında yıllık ortalamanın üstünde ziyaretçi ağırlandığı belirtildi.

NPS, parkların 2023'e kıyasla 2024'te 6,36 milyon daha fazla ziyaretçi ağırladığını açıkladı.

Ziyaretçiler, yaz kış parklarda vakit geçirdi

Ziyaretçi sayısı, sıcak yaz aylarına kıyasla soğuk kışın daha az olsa da insanlar, Kovid-19 salgını sonrası doğal alanlarda vakit geçirebilmek adına hiçbir fırsatı kaçırmadı.

Parklarda hem yaz hem de kış aylarında vakit geçirilirken, 2024'te parklara en çok ziyaret 42,1 milyonla temmuzda, en az ziyaret ise 12,9 milyonla ocakta yapıldı.

Ziyaretçilerin 2023'e kıyasla 2024'te parklarda hizmet veren işletmelerde gece yatıya kalma oranının da yüzde 2,6 arttığı kaydedildi.

Bir önceki en yüksek ziyaret sayısına, Kovid-19 salgını öncesinde 2016'da 330,9 milyonla ulaşılmıştı.