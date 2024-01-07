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ABD, PKK/YPG'nin işgalindeki üslerine takviye yolladı - Son Dakika
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ABD, PKK/YPG'nin işgalindeki üslerine takviye yolladı

ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Haseke ve Deyrizor'daki üslerine takviye gönderdi. Son 2 günde ABD güçlerine ait konvoy, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı. Konvoy, Deyrizor kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde, Ömer petrol sahalarındaki ABD güçlerine ait üslere ulaştı. ABD ordusu, böylece Deyrizor ve Haseke'ye 2024'ün ilk takviyesini gerçekleştirmiş oldu.

ABD, PKK/YPG\'nin işgalindeki üslerine takviye yolladı
07.01.2024 - 13:29,  Güncelleme: 13:31
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TEL ABD ordusu, Suriye'de terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalindeki Haseke ve Deyrizor'daki üslerine takviye yolladı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, son 2 günde ABD güçlerine ait konvoy, Irak ile Suriye arasındaki El-Velid Sınır Kapısı'ndan Haseke'ye giriş yaptı.

Yaklaşık 15 araçtan oluşan ve sağlık malzemeleri ile ekipmanları taşıyan konvoy, Deyrizor kırsalında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelerde, Ömer petrol sahalarındaki ABD güçlerine ait üslere ulaştı.

Diğer yandan dün gece geç saatlerde, ABD'ye ait 2 kargo uçağı Haseke'nin Harab Cir üssüne iniş yaptı.

ABD ordusu böylece, Deyrizor ve Haseke'ye 2024'ün ilk takviyesini gerçekleştirdi.

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki üslerini boşaltırken, petrol sahaları civarında yerleşmeye öncelik vermişti.

Terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini sürdüren ABD güçleri, halihazırda Suriye'de Haseke, Rakka ve Deyrizor illerinde örgüt işgalindeki bölgelerde çok sayıda üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Washington, PKK/YPG'li teröristlerin işgalindeki petrol sahalarında bulunan askeri üs ve noktalarına da sürekli takviye gönderiyor.

Kaynak: AA
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