ABD Seçimleri ve Türk-Amerikan İlişkileri - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

ABD Seçimleri ve Türk-Amerikan İlişkileri

Ankara'da düzenlenen panelde, ABD seçimlerinin Türk-Amerikan ilişkilerine etkileri değerlendirildi.

28.11.2024 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından Ankara'da düzenlenen "ABD Seçimleri Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri" panelinde, ABD'deki seçim süreci ve sonuçlarının Türk-Amerikan ilişkilerine etkileri masaya yatırıldı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Muhittin Ataman moderatörlüğünde SETA Ankara'da düzenlenen "ABD Seçimleri Sonrası Türk-Amerikan İlişkileri" panelinde, SETA Washington DC Koordinatörü Kadir Üstün, SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Murat Yeşiltaş ve SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde konuşan Kadir Üstün, ABD'deki seçim sonuçlarının temel dinamiklerini değerlendirdi.

ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump karşıtlığının seçimlerde önemli bir rol oynadığını belirten Üstün, Trump'a karşı oy kullanacak ciddi bir kesimin olduğunu ancak seçimlerde bu mobilizasyonun yeterince güçlü olmadığını, kadın seçmenlerin oy oranının beklentilerin altında kaldığını, ekonominin ve göçmenlik gibi meselelerin ise daha belirleyici olduğunun görüldüğünü söyledi.

ABD'deki ekonomik göstergelere dikkati çeken Üstün, son 4 yılda enflasyonda yaşanan kümülatif artışın halk arasında ekonomik memnuniyetsizliğin artmasına neden olduğunu dile getirdi.

Üstün, Demokrat Parti'nin seçmenlerini mobilize edemediğini vurgularken, Gazze meselesinin bu bağlamda önemli bir kırılma noktası olduğunu belirtti.

Biden yönetiminin Gazze'ye yönelik politikalarının, gençler, siyahiler ve Müslümanlar gibi bazı seçmen gruplarında hayal kırıklığı yarattığını kaydeden Üstün, bu durumun Demokratların özellikle Michigan gibi kritik eyaletlerde oy kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.

SETA Washington DC Araştırma Direktörü Kanat da ABD'deki siyasi kutuplaşmanın seçim sonuçlarına etkisine dikkati çekti.

Kanat, ABD'de seçimlerden sonra oldukça bölünmüş bir toplum yapısının ortaya çıktığına işaret ederek, bu bölünmenin son 20 yılda yaşanan krizlerin bir sonucu olarak derinleştiğini söyledi.

Amerikan siyasetinde kutuplaşmanın semboller üzerinden pekiştiğini belirten Kanat, 2020'de maskenin dahi siyasi bir sembol haline geldiğine dikkati çekti.

Trump'ın pragmatik yapısından dolayı kilit konularda tam olarak ne olacağını kimsenin kestiremediğini kaydeden Kanat, Çin, İran ve Rusya konusunda Trump'ın oldukça pragmatik olabileceğinin konuşulduğunu aktardı.

" Türkiye, Ukrayna meselesinde ön plana çıkabilir"

SETA Dış Politika Araştırmaları Direktörü Prof. Dr. Yeşiltaş da Türkiye-ABD ilişkilerinin küresel siyasetteki gelişmelerden bağımsız ele alınamayacağını vurguladı.

Yeşiltaş, 2016-2020 arasındaki Türkiye-ABD ilişkilerindeki Suriye dosyasıyla bugünkü dosya arasında fark olduğunu belirterek, "O dönem gördüğümüz Trump'ın çekilmeye meyleden, temayül eden yaklaşımı sahada karşılığını bulmamıştı. Ama bugün aynı ekip Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'den çekilmesini gündeme getirecek bir politika oluşturacaklar mı açıkçası? Buna dair büyük bir soru işareti var." değerlendirmesini yaptı.

Suriye özelinde İran'ın bölgedeki etkisinin azaltılması politikasının, ABD'nin Suriye'de kalmaya devam etmesini gerekli kılan bir durumu ortaya çıkardığını söyleyen Yeşiltaş, "Bu tabii ki Türk-Amerikan ilişkileri açısından bir fırsat mı, bir risk mi? İran'ın bölgedeki zayıflatılması sonrasında, bölgedeki boşluğu kimin dolduracağı konusu da önemli. Yani bu noktada Türk-Amerikan ilişkilerine bir fırsat da ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna meselesine değinen Yeşiltaş, Trump yönetiminin Ukrayna konusundaki tutumunun Türk-Amerikan ilişkilerinde stratejik bir zemin oluşturabileceğini belirtti.

Yeşiltaş, "Türkiye bu pencereden baktığınız zaman Ukrayna meselesinde ön plana çıkabilir. Bu da Türk-Amerikan ilişkilerinde hakikaten daha stratejik bir söylemin ve ilişki biçiminin oluşmasını beraberinde getirebilir." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD Seçimleri ve Türk-Amerikan İlişkileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:50 Suriye’de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor Suriye'de patlak veren savaşta muhaliflerin ilerleyişi sürüyor
18:25 Körfez’in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara’da Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı Körfez'in petrol zengini ülkesi ilk kez Ankara'da! Türkiye ve Umman arasında 10 kritik anlaşma imzalandı
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
15:38 Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız Sahte dolar skandalında ezber bozan yalanlama: İddialar tamamen asılsız
00:49 Tarife değişti Elektriğe büyük zam yolda Tarife değişti! Elektriğe büyük zam yolda
00:16 Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak Ticaret Bakanı Bolat: Ortalık mayın tarlası gibi, savaş kızışacak
23:49 Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in Adli Kontrol Yükümlülükleri Kaldırıldı
23:43 Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti Resim öğretmeni, gözetleme kulesine kendini asarak intihar etti
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:17 İstanbul’da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti İstanbul'da sahte içkiden 2 kişi hayatını kaybetti
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 19:31:29. #1.11#
SON DAKİKA: ABD Seçimleri ve Türk-Amerikan İlişkileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.