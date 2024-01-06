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ABD, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarikinde sıkıntı yaşayabilir - Son Dakika
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ABD, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarikinde sıkıntı yaşayabilir

ABD Savunma Bakanlığı ve Beyaz Saray yetkilileri, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarik etmekte sıkıntı yaşayabileceklerini belirtti. Patriot sisteminin her birinin maliyeti 2 milyon ila 4 milyon dolar arasında değişiyor ve Ukrayna'nın hava savunması için büyük önem taşıyor.

ABD, Ukrayna\'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarikinde sıkıntı yaşayabilir
06.01.2024 - 21:41,
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Beyaz Saray yetkililerinin, ABD'nin yakında Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik etmekte sıkıntı yaşayacağı uyarısında bulunduğu iddia edildi.

New York Times'ın (NYT) haberinde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya sağlanan hava savunma sistemine ilişkin açıklamasına yer verildi.

Haberde, Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin, yakında Ukrayna'ya "Patriot" hava savunma sistemleri tedarik edilemeyeceği uyarısında bulunduğu savunuldu.

Ukrayna'nın hava savunması için ciddi önem taşıyan "Patriot" sisteminin her birinin maliyeti 2 milyon ila 4 milyon dolar arasında değişiyor.

Ukrayna'nın hava savunma silahları arasında yalnızca "Patriot", balistik füzelere karşı koyma kapasitesine sahip.

Kaynak: AA
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