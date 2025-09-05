ABD, Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Savaşta Kararlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ABD, Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Savaşta Kararlı

ABD, Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Savaşta Kararlı
05.09.2025 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Rubio, uyuşturucu kartellerine karşı müttefiklerle işbirliği yapacaklarını belirtti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ulusal savunma sistemini güçlendirmek amacıyla Ulusal Bolivarcı Milis Gücü'nün genişletilmesi için yeni seferberlik ilan etti.

Devlet televizyonu VTV'nin haberine göre Maduro, ABD'nin Karayipler'de artırdığı askeri varlığı gerekçe göstererek milis gücünün daha da güçlendirilmesine yönelik yeni kararlar duyurdu. Maduro, ülke genelinde ilk kez 15 bin 751 halk savunma üssü ve 5 bin 336 komünal milis biriminin seferber edileceğini açıkladı.

8 MİLYON KİŞİYİ ASKERE ÇAĞIRIYOR

Devlet Başkanı Maduro, dijital bir platform üzerinden vatandaşların milis gücüne kaydolmaya devam ettiğini belirterek, yıllardır eğitim almış yaklaşık 4,5 milyon kişilik "güçlü tabanın" yanı sıra gönüllülerle bu sayının 8 milyonu aşmasının beklendiğini söyledi.

"NAZİ EĞİLİMLERİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Venezuela'nın her koşulda barışı koruma ve dış tehditlere karşı kendini savunma kapasitesine sahip olduğunu vurgulayan Maduro, bunun daha da güçlendirileceğini kaydetti. Venezuelalıların cesaretinin dünya halkları nezdinde hayranlık uyandırdığını dile getiren Maduro, "Güney Amerika ve Karayipler'in barışını tehdit eden ve halkların haklarına saldırmaya devam eden kuzeydeki aşırılıkçı akımlarla, Nazi eğilimleriyle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

ABD-VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK TIRMANIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele iddiasıyla ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. Maduro'nun 10 yılı aşkın süredir ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu "Cartel de los Soles"in liderliğini yaptığı öne sürülürken, ABD Hazine Bakanlığı 25 Temmuz'da "Cartel de los Soles"i Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist şeklinde tanımlamıştı.

ABD yönetimi, 8 Ağustos'ta Maduro'nun tutuklanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu. Maduro, 18 Ağustos'ta ABD'nin olası müdahalesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Denizlerimizi, gökyüzümüzü ve topraklarımızı biz savunuruz, biz özgürleştiririz, biz gözlemleyip devriye gezeriz. Hiçbir imparatorluk, Venezuela'nın kutsal topraklarına dokunamaz ve Güney Amerika'nın kutsal topraklarına dokunmamalıdır." ifadelerini kullanmıştı. Trump'ın talimatıyla 28 Ağustos'ta Karayipler bölgesine Venezuela açıklarına gönderilen bir denizaltı ile 7 savaş gemisinden oluşan deniz grubunun bölgeye doğru yola çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

Nicolas Maduro, Ulusal Savunma, Karayipler, Venezuela, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD, Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Savaşta Kararlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu Boş ev temizliği için istenen parayı duyunca şoke oldu
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, savcı cinayeti için CHP lideri Özel’i suçladı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral, savcı cinayeti için CHP lideri Özel'i suçladı
Gülden Coni cinayetinde 15 yaşındaki zanlının ifadesinde mahkeme salonu buz kesti Gülden Coni cinayetinde 15 yaşındaki zanlının ifadesinde mahkeme salonu buz kesti
Yolunu kesen öğretmenin talebi valiyi ağlattı Yolunu kesen öğretmenin talebi valiyi ağlattı
Beyninde kitle bulunan Lara son sağlık durumunu açıkladı Beyninde kitle bulunan Lara son sağlık durumunu açıkladı
CHP’nin Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt ilçe kongreleri iptal edildi CHP'nin Ataşehir, Sarıyer ve Esenyurt ilçe kongreleri iptal edildi

11:15
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitim süresinde revizyon yapmayı planlıyoruz
11:07
CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu’nu tanımayacağız
CHP lideri Özel, ilk kez bu kadar net konuştu: Kılıçdaroğlu'nu tanımayacağız
11:04
Balıkesir’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem
10:42
Kendi işini kuran gencin mesajı gündem oldu İşte kazandığı para
Kendi işini kuran gencin mesajı gündem oldu! İşte kazandığı para
10:38
Giorgio Armani’nin ölümünün ardından gözler miras planına çevrildi
Giorgio Armani'nin ölümünün ardından gözler miras planına çevrildi
10:33
Banka SMS göndermeye başladı Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişiyor
Banka SMS göndermeye başladı! Milyonlarca kişinin IBAN numarası değişiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2025 11:28:20. #7.12#
SON DAKİKA: ABD, Uyuşturucu Kaçakçılarıyla Savaşta Kararlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.