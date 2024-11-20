ABD ve İsrail Gazze'yi Değerlendiriyor

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ABD yönetiminin talebi doğrultusunda, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan sivil kayıpları değerlendirmek amacıyla iki ülke yetkilileri aralık ayı başında ilk kez bir araya gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, Gazze'deki son duruma ilişkin gündemi değerlendirdi.

Miller, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Savunma Bakanı Lloyd Austin imzasıyla İsrail'e 13 Ekim'de gönderilen ve Gazze'deki sivil kayıplarının yaşandığı İsrail saldırılarının ele alınmasını talep eden mektuba ilişkin soruları yanıtladı.

ABD'li Sözcü, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaşanan sivil kayıplarını ve bu saldırılarda kullanılan silahları değerlendirmek üzere ABD'li ve İsrailli yetkililerin bir araya gelerek beraber çalışmasını öngören mektuba atıfla, ilk toplantının aralık ayı başında Washington'da yapılacağını belirtti.

Miller, toplantıya ilişkin, "Burada yapılacak ilk toplantı, iki ülke arasındaki bu yeni kanalın ilk toplantısı olacak. Şu an detaylarına girmeyeceğim ancak aralık ayının başında gerçekleştirilecek." dedi.

13 Ekim'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin imzasıyla İsrail'e gönderilen mektupta, 30 gün içerisinde Gazze'deki insani krizin hafifletilmesine yönelik somut adımlar atması yönünde İsrail'e çağrıda bulunulmuş ve aksi durumda ABD'nin İsrail'e bazı askeri yardımlarının askıya alınabileceği ifade edilmişti.

Aynı mektupta, iki ülke yetkilileri arasında bir grup oluşturularak Gazze'de sivil kaybı yaşanan İsrail'in saldırılarının ele alınması çağrısı yapılmıştı.