ABD ve İsrail, Irak'taki saldırının gerilimi tırmandıracağı konusunda hemfikir - Son Dakika
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ABD ve İsrail, Irak'taki saldırının gerilimi tırmandıracağı konusunda hemfikir

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssüne düzenlenen saldırının bölgedeki gerilimin tırmanmasına neden olacağı konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

06.08.2024 10:36
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssüne düzenlenen saldırının bölgedeki gerilimin tırmanmasına neden olacağı konusunda hemfikir olduklarını bildirdi.

Bakan Austin, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrailli mevkidaşı Gallant ile telefon görüşmesinde, "İsrail'e yönelik İran kaynaklı tehditler" ve Orta Doğu'da son günlerde yaşanan gelişmeleri istişare ettiklerini belirtti.

ABD'nin, "İran, Lübnan Hizbullahı ve İran destekli vekil gruplardan kaynaklanan tehditlere" karşı İsrail'in savunmasına sağlayacağı desteği yineleyen Austin, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esed hava üssüne düzenlenen saldırının bölgedeki gerilimin tırmanmasına neden olacağı konusunda hemfikir olduklarını kaydetti.

Austin, ABD'nin bölgedeki askeri duruşunu güçlendirmeye yönelik tedbirler konusunda Gallant'ı bilgilendirdiğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), "İran kaynaklı tehditler" karşısında İsrail'in güvenliğine desteğini artırmak için bölgeye ilave savaş uçakları ve gemiler göndereceklerini bildirmişti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlediği hava saldırısının ardından Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğramasıyla bölgede tansiyon yükselmişti.

Heniyye'nin suikastından İsrail'i sorumlu tutan İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan, Tel Aviv'e karşı misilleme tehdidi gelmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD ve İsrail, Irak'taki saldırının gerilimi tırmandıracağı konusunda hemfikir - Son Dakika

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