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ABD ve Japonya Dışişleri Bakanları Küresel İttifakı Görüştü - Son Dakika
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ABD ve Japonya Dışişleri Bakanları Küresel İttifakı Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile Washington'da bir araya geldi. Görüşmede küresel barış, güvenlik ve refahı destekleme, Orta Doğu'daki durum, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Tayvan Boğazı ile Güney Çin Denizi'ndeki istikrarın önemi ele alındı. Ayrıca Blinken, Japonya'daki depremler ve Haneda Havalimanı'ndaki uçak kazasıyla ilgili taziye dileklerini iletti. Blinken ayrıca ÇKP Uluslararası İrtibat Dairesi Başkanı Liu ile de görüştü ve ABD vatandaşlarının Çin'de yaşadığı sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD ve Japonya Dışişleri Bakanları Küresel İttifakı Görüştü
13.01.2024 - 12:09,  Güncelleme: 12:12
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko ile başkent Washington'da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede küresel barış, güvenlik ve refahı destekleme alanında iki ülkenin "ittifakının" önemini dile getiren Blinken ve Kamikawa, Orta Doğu'daki durumu da ele aldı.

Taraflar, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'nın "egemenliği ve toprak bütünlüğü" konusunda desteklerinin yanı sıra Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'nde "istikrarın ve barışın sürdürülmesinin" önemini de konuştu.

Blinken, Japonya'daki Noto Yarımadası ve açıklarında 1-5 Ocak tarihlerinde meydana gelen; büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen depremlerin yanı sıra Haneda Havalimanı'ndaki uçak kazasına ilişkin Kamikawa'ya taziye diledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde yolcu uçağı ile bir sahil güvenlik uçağı çarpışmış, ardından uçaklar pistte yanmaya başlamıştı.

Yolcu uçağındaki 379 yolcu ile mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken sahil güvenlik uçağındaki 6 kişiden 5'i hayatını kaybetmiş, pilot yaralı kurtulmuştu.

Blinken, ÇKP Uluslararası İrtibat Dairesi Başkanı Liu ile de görüştü

Açıklamaya göre Blinken, Çin Komünist Partisi (ÇKP) Uluslararası İrtibat Dairesi Başkanı Liu Ciançao ile yaptığı görüşmede ise iş birliği gerektiren ve görüş ayrılığı da içeren ikili, bölgesel ve küresel alandaki konuları ele aldı.

Taraflar, ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Kasım 2023'teki görüşmesinde mutabık kalınan "kilit konularda kaydedilen gelişmeleri uygulamaya devam etmenin" önemini vurguladı.

Blinken, Çin'de "ABD vatandaşlarının ülkeden çıkış yasağına tabi tutulması ve haksız yere gözaltına alınması" konularının çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'nde "barışı ve istikrarı korumanın" önemini vurgulayan Blinken, Liu ile Rusya-Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gelişmeler, Kızıldeniz'deki durum ve Kuzey Kore konularında da görüşlerini karşılıklı paylaştı.

Taraflar, iki ülke arasında iletişim kanallarını açık tutmanın önemini dile getirdi.

ABD Adalet Bakanlığı, ilk kez fentanil yapımında kullanılan kimyasalların kaçakçılığını yaptıkları iddiasıyla Çin merkezli 4 kimya şirketi ve Çin uyruklu 8 kişi hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Biden, Şi ile San Francisco'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında yaptığı görüşmede "narkotikle mücadele, askeri ilişkilerde doğrudan iletişim ve yapay zeka" gibi konularda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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