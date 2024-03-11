Abdülhamit Han Cami Ramazan Ayı'nda bir başka güzel
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın simge camilerinden biri olan Abdülhamit Han Cami her dönem vatandaşların ibadet merkezi haline gelirken, Ramazan Ayı'nda da büründüğü manevi ihtişamı ile herkesi büyülüyor.
Türkiye'nin 4'üncü büyük, Kahramanmaraş'ın ise en büyük camisi olma özelliğine sahip olan Abdülhamit Han Cami, Kahramanmaraş halkı için de önemli bir yere sahip. 1993 yılında temeli atılıp 2011 yılında ibadete açılan ve aynı zamanda Kahramanmaraş halkının kendi cebinden topladığı paralarla yapılan 81 metre uzunluğundaki dört minareli cami, Ramazan Ayı'nda bir başka güzelliğe büründü.
Kentin her bölgesinde görülebilme imkanına da sahip olan Abdülhamit Han Cami, On Bir Ayın Sultanı Ramazan'da da halkın gelip ibadetlerini gerçekleştirdiği cami olarak dikkat çekiyor.
Gece manzarası ile bir araya gelen Abdülhamit Han Cami'nin ihtişamlı görünümü ise görenleri mest etti.
Teravih namazı için Abdülhamit Han Cami'ye geldiğini ifade eden Abdülkadir Hıdır, "Camideyiz gördüğünüz gibi teravih namazındayız. İftarı da burada yaptık, iftarı da yaptıktan sonra abdestimizi alıp camiye doğru yöneldik. Çok şükür rahatız, yaralarımızı saramadık ama yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz" dedi.
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Kahramanmaraş'ın simge camilerinden olan Abdülhamit Han Camii, Ramazan ayında görkemli bir atmosfere sahip oluyor. Kentin en büyük camisi olan ve Türkiye'nin 4. büyük camisi olan Abdülhamit Han Camii, her yıl Ramazan ayında vatandaşların yoğun ilgisini çekiyor. Teravih namazları için camiye gelen vatandaşlar, ibadetlerini burada gerçekleştiriyor ve iftarlarını da cami çevresinde açıyor.
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