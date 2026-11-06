ABÜ aşçılık öğrencilerinin insani yardım projeleri vize sınavı notu sayıldı

Antalya Bilim Üniversitesi (ABÜ) Meslek Yüksek Okulu Aşçılık Programı öğrencilerinin "Küresel İnsani Yardım Projeleri" derecelendirildi.

Öğrenciler, gönüllülük çalışmaları dersi kapsamında az gelişmiş ülkelerin yaşadığı zorluklar ve insani yardım ihtiyacına dikkati çekmek amacıyla proje hazırladı.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve medya temsilcilerinden oluşan jüri tarafından incelenen projeler, vize sınavı notu olarak değerlendirildi.

Jüride, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Antalya İl Müdürü Necmi Erçin, Anadolu Ajansı Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, Birlik Vakfı Antalya Şube Başkanı Bekir Asri, Isparta Göç İdaresi Müdürü Recep Batu yer aldı.

Etkinlik, sunumların ardından sona erdi.