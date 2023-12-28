Aç kalan kurt şehre indi, o anlar böyle görüntülendi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde aç kaldığı düşünülen kurt şehre kadar indi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS - Sivas'ın Gemerek ilçesinde aç kaldığı düşünülen kurt şehre kadar indi, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Havaların soğuması ve yükseklerin kar örtüsüyle kaplanması yaban hayatını olumsuz ekiliyor. Doğal ortamlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar şehir merkezlerine kadar inmeye başladı. Sivas'ın Gemerek İlçesi Sızır Kasabasına inen bir kurt güvenlik kameralarına yansıdı. Aç kaldığı düşünülen kurt sokak üzerinde ilerledikten sonra tekrardan doğal ortamına girerek gözden kayboldu. Kurt'un rahat tavırları dikkat çekti.