Acıgöl, Doğaseverlerin Gözdesi - Son Dakika
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Acıgöl, Doğaseverlerin Gözdesi

24.06.2026 14:16
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Karapınar'daki Acıgöl, doğal güzelliğiyle yüzme ve piknik için turistlerin tercih ettiği yer oldu.

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Acıgöl, doğaseverlerin ve ailesiyle vakit geçirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Doğal güzelliği ile ön plana çıkan gölde yüzmek isteyen turistler, suyun keyfini çıkarmak için Acıgöl'ü ziyaret ediyor.

Acıgöl'ün elips şeklindeki görüntüsü, aynı zamanda fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

Serinlemek ve dinlenmek amacıyla Acıgöl'e gelen ziyaretçiler, göl kenarında piknik yapıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Acıgöl, Doğaseverlerin Gözdesi - Son Dakika

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