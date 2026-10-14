ACLED'a göre Etiyopya ordusu Tigray'da Eritre sınırına tank ve ağır silah sevk etti

ADDİS Etiyopya ordusunun, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde ilerleyişini sürdürürken Eritre sınırına doğru tank ve ağır silah sevk ettiği bildirildi.

Çatışmaları izleyen küresel kuruluş Silahlı Çatışma Konum ve Olay Verileri (ACLED – Armed Conflict Location & Event Data) tarafından 13 Ekim'de yayımlanan güncellemeye göre, görgü tanıkları, 12 Ekim gecesi başlayıp 13 Ekim'de de devam eden sevkiyat sırasında, çok sayıda tank ve ağır silah taşıyan büyük bir konvoyun Adigrat'tan Fatsi ve Zalambessa yönüne ilerlediğini bildirdi.

Tank ve ağır silah sevkiyatının, Etiyopya federal güçleri ve devlet destekçisi Tigray Barış Gücü'nün Eritre sınırındaki Fatsi ve Zalambessa'yı 12 Ekim'de kontrol altına almasının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

ACLED, bu hatta konuşlanan Eritre birliklerinin Zalambessa üzerinden ülkelerine çekildiğini, Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) bağlı güçlerin ise Debre Damo ve Irob yönüne hareket ettiğini bildirdi.

Kuruluşun son güncellemesinde, federal güçler ve müttefiklerinin Aksum'a da girdiği, TPLF'ye bağlı güçlerin kent yakınındaki dağlık kırsal alanlarda bulunduğu belirtildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, 8 Ekim tarihli mektubunda Eritre birliklerinin ülkesinin topraklarına girdiğini öne sürerek askerlerin çekilmesini istemiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Etiyopya'nın kendisini savunmaktan başka çaresinin kalmadığını bildirmişti.

Eritre ise Etiyopya'nın meşru müdafaa gerekçesini reddederek Addis Ababa'yı Kızıldeniz'e zorla erişim sağlamaya çalışmakla suçlamış ve BMGK'den caydırıcı tedbirler alınmasını istemişti. Eritre'nin yanıt mektubunda, askerlerin Etiyopya'ya girdiği iddiası açıkça doğrulanmamış veya reddedilmemişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de taraflara çatışmaları derhal durdurma ve Pretoria Anlaşması çerçevesinde diyaloğa dönme çağrısı yaparak, gerilimin bölgesel istikrarı daha fazla zayıflatabileceği uyarısında bulunmuştu.

Etiyopya federal hükümeti ile TPLF arasında 2020-2022 döneminde yaşanan çatışmaların ardından Kasım 2022'de Pretoria Anlaşması imzalanmıştı. Eylül ayında yeniden şiddetlenen çatışmalar, anlaşmanın geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor.