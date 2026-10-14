ACLED'a göre Etiyopya ordusu Tigray'da Eritre sınırına tank ve ağır silah sevk etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ACLED'a göre Etiyopya ordusu Tigray'da Eritre sınırına tank ve ağır silah sevk etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ACLED'e göre Etiyopya ordusu, 12-13 Ekim'de Adigrat'tan Fatsi ve Zalambessa yönüne tank ve ağır silah taşıyan konvoy sevk etti. Sevkiyat, federal güçlerin bölgeyi 12 Ekim'de kontrol altına almasının ardından yapıldı; Eritre birlikleri Zalambessa'dan çekildi.

ADDİS Etiyopya ordusunun, ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde ilerleyişini sürdürürken Eritre sınırına doğru tank ve ağır silah sevk ettiği bildirildi.

Çatışmaları izleyen küresel kuruluş Silahlı Çatışma Konum ve Olay Verileri (ACLED – Armed Conflict Location & Event Data) tarafından 13 Ekim'de yayımlanan güncellemeye göre, görgü tanıkları, 12 Ekim gecesi başlayıp 13 Ekim'de de devam eden sevkiyat sırasında, çok sayıda tank ve ağır silah taşıyan büyük bir konvoyun Adigrat'tan Fatsi ve Zalambessa yönüne ilerlediğini bildirdi.

Tank ve ağır silah sevkiyatının, Etiyopya federal güçleri ve devlet destekçisi Tigray Barış Gücü'nün Eritre sınırındaki Fatsi ve Zalambessa'yı 12 Ekim'de kontrol altına almasının ardından gerçekleştiği kaydedildi.

ACLED, bu hatta konuşlanan Eritre birliklerinin Zalambessa üzerinden ülkelerine çekildiğini, Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) bağlı güçlerin ise Debre Damo ve Irob yönüne hareket ettiğini bildirdi.

Kuruluşun son güncellemesinde, federal güçler ve müttefiklerinin Aksum'a da girdiği, TPLF'ye bağlı güçlerin kent yakınındaki dağlık kırsal alanlarda bulunduğu belirtildi.

Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timothewos, 8 Ekim tarihli mektubunda Eritre birliklerinin ülkesinin topraklarına girdiğini öne sürerek askerlerin çekilmesini istemiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), Etiyopya'nın kendisini savunmaktan başka çaresinin kalmadığını bildirmişti.

Eritre ise Etiyopya'nın meşru müdafaa gerekçesini reddederek Addis Ababa'yı Kızıldeniz'e zorla erişim sağlamaya çalışmakla suçlamış ve BMGK'den caydırıcı tedbirler alınmasını istemişti. Eritre'nin yanıt mektubunda, askerlerin Etiyopya'ya girdiği iddiası açıkça doğrulanmamış veya reddedilmemişti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de taraflara çatışmaları derhal durdurma ve Pretoria Anlaşması çerçevesinde diyaloğa dönme çağrısı yaparak, gerilimin bölgesel istikrarı daha fazla zayıflatabileceği uyarısında bulunmuştu.

Etiyopya federal hükümeti ile TPLF arasında 2020-2022 döneminde yaşanan çatışmaların ardından Kasım 2022'de Pretoria Anlaşması imzalanmıştı. Eylül ayında yeniden şiddetlenen çatışmalar, anlaşmanın geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

Kaynak: AA
EtiyopyaPolitikaEritreGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı Halk TV’ye kayyum atanması sonrası YENİ Partili vekiller, ağızlarını ve gözlerini bantladı
Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti Azerbaycanlı oyuncu Nesrin Cavadzade başörtüsü yasağında tarafını belli etti
Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu Azerbaycan Başmüftüsü, okullardaki başörtüsü yasağını böyle savundu
Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder’i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti... Yeni Partili vekillerin protestosu Dilara Gönder'i çıldırttı: Sizin yapacağınız muhalefeti...
Bahçeli’den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız Bahçeli'den Azerbaycan çıkışı: Kardeşliği zedelemeye yönelik yaklaşımın karşısındayız
Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında İspanyollar bu başlıkları attı Galatasaray-Barcelona maçı dünya basınında! İspanyollar bu başlıkları attı
18:12
UEFA Gençlik Ligi’nde Fenerbahçe, Aston Villa’ya mağlup
UEFA Gençlik Ligi'nde Fenerbahçe, Aston Villa'ya mağlup
17:41
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
Bakan Şimşek, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi
16:49
TRT ekranlarından duyurdu AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan İzmirlilere müjde
TRT ekranlarından duyurdu! AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan İzmirlilere müjde
16:47
İsmail Kartal kararını verdi İşte Aston Villa’yı yıkacak muhtemel 11
İsmail Kartal kararını verdi! İşte Aston Villa'yı yıkacak muhtemel 11
16:02
Kolombiya, Tel Aviv’deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs’e taşıdı
Kolombiya, Tel Aviv'deki İsrail büyükelçiliğini 46 yıl sonra Kudüs'e taşıdı
15:39
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
ABD enflasyonu açıklandı, altın fiyatları sert düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2026 18:35:06. #.0.3#
SON DAKİKA: ACLED'a göre Etiyopya ordusu Tigray'da Eritre sınırına tank ve ağır silah sevk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei