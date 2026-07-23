Açlık ve Yoksulluk Sınırları Rekor Seviyeye Çıktı

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın temmuz ayı Açlık- Yoksulluk Sınırı Araştırması'na göre, dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38 bin 216 liraya, yoksulluk sınırı ise 117 bin 336 liraya yükseldi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR'ın temmuz ayı Açlık-Yoksulluk Sınırı Araştırması yayımlandı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması bir önceki aya göre 220 lira artarak 38 bin 216 liraya, gıda dışındaki temel ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama ise bin 11 lira artışla 79 bin 121 liraya yükseldi. Böylece açlık ve gıda dışı harcamaların toplamından oluşan yoksulluk sınırı bin 230 lira artarak 117 bin 336 liraya çıktı.

Araştırmaya göre son bir yılda açlık sınırı 10 bin 546 lira, gıda dışı ihtiyaçlar için yapılması gereken harcama 21 bin 448 lira, yoksulluk sınırı ise 31 bin 992 lira arttı.

Raporda, 28 bin 75 lira olan asgari ücretin açlık sınırının 10 bin 141 lira altında kaldığı, 23 bin 552 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığının ise açlık sınırının 14 bin 664 lira gerisinde olduğu belirtildi. Temmuz ayında yüzde 17,76 zamla 70 bin 218 liraya çıkan en düşük memur maaşının yoksulluk sınırının yaklaşık yüzde 60'ını, 81 bin 23 lira olan ortalama memur maaşının ise yaklaşık yüzde 69'unu karşılayabildiği ifade edildi.

ASGARİ ÜCRETİN TEMMUZ AYINDAKİ AÇLIK SINIRINI KARŞILAMASI İÇİN EN AZ YÜZDE 36,1 ZAM GEREKLİ

Araştırmada, yılın ikinci yarısında artırılmayan asgari ücretin temmuz ayındaki açlık sınırını karşılayabilmesi için en az yüzde 36,1 oranında zamlanması gerektiği değerlendirilirken, yaklaşık 10 milyon asgari ücretli ve asgari ücrete yakın gelir elde eden çalışan ile 5,1 milyon en düşük emekli aylığı alan kişinin gıda yoksulluğu riskiyle karşı karşıya bulunduğu kaydedildi.

ASGARİ ÜCRET 22 GÜNLÜK BESLENMEYİ KARŞILIYOR

Rapora göre, dört kişilik bir ailede tek bir asgari ücret yalnızca 22 günlük beslenme giderini karşılayabiliyor. Ailede dört kişinin asgari ücretle çalışması halinde elde edilen toplam gelirin bile yoksulluk sınırının 5 bin 36 lira altında kaldığı belirtildi. En düşük emekli aylığının ise yalnızca 18 günlük beslenme giderine yettiği ve yoksulluk sınırının yaklaşık yüzde 20'sini karşılayabildiği ifade edildi.

GIDA HARCAMALARINDA EN YÜKSEK ARTIŞ SEBZEDE

Araştırmada, dengeli beslenme için yapılması gereken harcamalarda temmuz ayında bazı kalemlerde düşüş yaşanırken bazı ürünlerde artış görüldü. Buna göre, balık ve yumurta harcaması aylık bazda 202 lira azalarak 10 bin 883 liraya geriledi. Süt, yoğurt ve peynir harcaması 140 lira artarak 8 bin 182 liraya yükseldi. Taze meyve harcaması 417 lira azalarak 2 bin 973 liraya düştü. Taze sebze harcaması ise 576 lira artışla 6 bin 5 liraya çıktı. Ekmek, un ve makarna harcaması 3 bin 275 lira, pirinç ve bulgur harcaması bin 634 lira, yağ harcaması bin 22 lira, şeker-bal-reçel harcaması 2 bin 723 lira, zeytin harcaması ise 779 lira olarak hesaplandı.

Araştırmaya göre temmuz ayında açlık sınırı yetişkin erkek için 11 bin 158 lira, yetişkin kadın için 8 bin 759 lira, genç için 11 bin 939 lira, çocuk için ise 6 bin 360 lira olarak hesaplandı.

GIDA DIŞINDAKİ TEMEL HARCAMALAR 79 BİN LİRAYI AŞTI

Raporda, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için aylık harcama tutarının 79 bin 121 liraya yükseldiği belirtildi. Buna göre ortalama barınma (kira dahil) harcaması 23 bin 705 lira, ulaştırma harcaması 18 bin 330 lira, ev eşyası harcaması 8 bin 223 lira, giyim ve ayakkabı harcaması 6 bin 646 lira, tatil ve otel harcaması 5 bin 928 lira, çeşitli mal ve hizmet harcamaları 4 bin 730 lira, sağlık harcamaları 3 bin 184 lira, bilgi ve iletişim harcamaları 3 bin 273 lira, eğitim harcamaları 2 bin 944 lira ve eğlence-kültür harcamaları 2 bin 158 lira olarak hesaplandı.

İNSAN ONURUNA YARAŞIR ÜCRET 117 BİN LİRA

Dört kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır şekilde ve hiçbir yoksunluk hissi duymadan yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı ise Temmuz 2026 itibarıyla 117 bin 336 liraya çıktı. Yoksulluk sınırında temmuzda bin 230 liralık, yılın ilk yedi ayında 22 bin 423 liralık ve son bir yıllık dönemde ise 31 bin 992 liralık artış oldu.