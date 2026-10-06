Adalet Bakanı Gürlek, süresiz nafaka paketini Meclis'e sunacaklarını açıkladı

Adalet Bakanı Gürlek, süresiz nafaka paketini Meclis'e sunacaklarını açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adalet Bakanı Gürlek, süresiz nafakayla ilgili çalışmanın Meclis kapanmadan önce yapıldığını, paketin Meclis açılınca sunulacağını söyledi. Gürlek, bu konudaki paketin Meclis açıldıktan sonra Meclis'e sunulacağını belirtti.
Adalet Bakanı Gürlek: "Meclis kapanmadan önce bir çalışma yapmıştık özellikle süresiz nafakayla ilgili. Meclis açıldı, bu konudaki paketi Meclis'e sunacağız"
Kaynak: AA
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