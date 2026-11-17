Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarında şimdiye kadar 498 şüphelinin bulunduğunu, bunlardan 129'unun tutuklu olduğunu, 289'u hakkında ise adli kontrol kararı verildiğini bildirdi.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, fon soruşturmalarının elde edilen yeni deliller doğrultusunda derinleştirildiğini belirtti.

İyi niyetli yatırımcıların haklarını ilgilendiren bu süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalarda ilgili kurumların koordinasyon içinde görev yaptığını kaydetti.

Para hareketleri, mal varlığı devirleri ve bağlantılı hesapların ayrıntılı olarak incelendiğine işaret eden Gürlek, "Bizim için belirleyici olan kişilerin makamı, ünvanı veya bağlantıları değil, somut deliller ve hukuki sorumluluktur. Fon yöneticileri ve piyasa aktörlerinin yanı sıra denetim süreçlerine ilişkin iddialar da soruşturma kapsamındadır. Kamu görevlileri dahil, hukuki sorumluluk doğurabilecek tüm hususlar yetkili adli makamlarca değerlendirilmektedir. Hiçbir iddia peşinen doğru kabul edilmeyecek, hiçbir somut delil göz ardı edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek, soruşturmayla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bugün itibarıyla soruşturmalar kapsamında 498 şüpheli bulunmaktadır. 129 şüpheli tutuklu, 289 şüpheli hakkında adli kontrol tedbir kararı bulunmaktadır. Hakkında yakalama kararı bulunan 54 şüpheliye yönelik çalışmalar devam ederken, gözaltındaki 22 şüphelinin adli işlemleri sürmektedir. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin kaçırılmasını önlemek amacıyla 417 gerçek kişi ve 149 tüzel kişinin mal varlıkları hakkında el koyma ve dondurma kararı uygulanmıştır. Gönüllü iade ve geri kazanım kapsamında 75 kişiden yaklaşık 40,4 milyar lira tahsil edilmiştir. Bir kez daha açıkça ifade ediyorum, gönüllü iade yapılması, tek başına hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Önceliğimiz, iyi niyetli yatırımcılarımızın haklarını korumak ve birikimlerine kavuşmalarına yönelik hukuki süreçlerin etkin biçimde yürütülmesini sağlamaktır."

"Vatandaşlarımızın haklarının korunması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin emeğine ve birikimine sahip çıkma konusundaki kararlı iradesi doğrultusunda, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde olduklarını belirten Akın Gürlek, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, ilgili kurumlarımızın temsilcileriyle 10'uncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Soruşturmaların seyri, mali incelemeler, uygulanan tedbirler ve yatırımcılarımızın haklarının korunmasına yönelik çalışmalarımızı bütün yönleriyle değerlendirdik. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması, hukuki sorumlulukların belirlenmesi ve vatandaşlarımızın haklarının korunması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."