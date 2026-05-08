Adalet Bakanı Gürlek'ten "madde bağımlılığıyla mücadelede kararlılık" paylaşımı Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, madde bağımlılığıyla mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, "Bağımlılık zincirlerini kırmak ve tek bir vatandaşımızı dahi bu tehdidin insafına bırakmamak için tüm imkanlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen kararlı çalışmalarla madde bağımlılığıyla mücadeleyi infaz sisteminde de çok daha güçlü ve etkili bir seviyeye taşıdıklarını belirtti.

Bağımlılıkla mücadeleyi sistematik bir rehabilitasyon modeline dönüştürdüklerini aktaran Gürlek, müstakil kurumlarda ve özgülenmiş bölümlerde, uzman hekimler ile psikososyal destek ekipleriyle her hükümlü için bireysel ve kapsamlı rehabilitasyon süreçleri yürüttüklerini ifade etti.

Gürlek, "Sorumluluk bilincini güçlendiren, sosyal ve mesleki gelişimi destekleyen uygulamalarla hükümlüleri yeniden topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Bağımlılık zincirlerini kırmak ve tek bir vatandaşımızı dahi bu tehdidin insafına bırakmamak için tüm imkanlarımızla mücadelemizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.