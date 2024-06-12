Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İmralı Cezaevinde tecrit olmadığını belirtti

Güncel

(TBMM)- TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın sorusu üzerine "İmralı cezaevinde tecrit söz konusu değildir. Orada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ölünceye kadar infaz kararı verilen hükümlüyle ilgili olarak devam etmektedir. İmralı'daki hükümlü, terörist elebaşıdır, 'sayın' ifadesini kullanmanızı ben de buradan kabul etmeyeceğimizi belirtiyorum" dedi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, bugün "Hapis Cezasının İnfazının Hastalık Nedeniyle Ertelenmesi" uygulamasını ele almak üzere Komisyon Başkanı Derya Yanık başkanlığında toplandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na katıldı.

Bakan Tunç, komisyon öncesi tutuklu aileleriyle ile görüştü. TBMM'de gerçekleşen görüşmeye hasta tutuklu yakınları Safure Akın, Leyla Kuday, Gurbet Tekin ve Hülya Taş katıldı. Ailelere DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan ve Mersin Milletvekili Ali Bozan eşlik etti. Bakan Tunç'a İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık ve Cezaevleri Alt Komisyonu Başkanı da eşlik etti. Bakan Tunç'a hasta tutukluların tahliyesine ilişkin talepler iletildi. Talepleri not alan Tunç, bayramdan sonra ailelerle yeniden görüşeceğini söyledi.

Bakan Tunç, komisyonda milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.

CHP'li Tanal: "Toplumda infaz yasası beklentisi var"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, 9. yargı paketinden vatandaşın "infaz yasasının" çıkmasına yönünde beklentisi olduğunu ifade ederek, "İnfial yaratacak olan suçlar hariç olmak üzere, Cumhuriyet'in 100. yılı nedeniyle bir af beklentisi var" dedi. Tanal, Ayhan Bora Kaplan davasında gizli tanık olan Serdar Sertçelik'in bileğinde elektronik kelepçe bulunmasına rağmen yurt dışına kaçmasına ilişkin "Bu sinyaller gelmiyor muydu? Bu nasıl oldu" diye sordu.

CHP'li Nalbantoğlu: " Adli Tıp Kurumu'na rağmen hasta hükümlüler tahliye edilmiyor"

CHP İzmir Milletvekili Rıfat Turuntay Nalbantoğlu ise, Adli Tıp Kurumu'nun 'Cezaevinde kalamaz' hükmüne rağmen hasta hükümlülerin tahliye edilmemesini eleştirdi. Nalbantoğlu, "Bir de bu Y tipi cezaevleri… 22,5 saat kapalı alanda kalıyor insanlar, 1,5 saatlik havalandırmada da kimseyle görüşmeden sadece tek başına havalandırmada kalıyorlar" diyerek eleştirdi.

DEM Partili Bozan: 651'i ağır 1.517 hasta tutsak var"

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, Kürkçüler ve Tarsus Cezaevi cezaevlerinde de içme suyu sorunu yaşandığını söyledi. Bozan, hasta hükümlülere ilişkin Bakan Tunç'a "İnsan Hakları Derneği'nin verilerine göre 651'i ağır 1.517 hasta tutsak var. Şu 20 kişiyi belirlerken o kadar zorlandık ki gerçekten çok zor, hatta şuraya yazacağımız yazıda dahi zorlandık, 'durumu ağır hasta mahpuslar' mı yazalım, 'öncelikli' mi yazalım? Çünkü bu 651 durumu ağır hastanın tamamı ailesi için kıymetli, tamamının durumu kendileri için öncelikli. Bakanlığın, özellikle durumu resmi verilerle, bağımsız kurumların raporlarıyla tespit edilmiş hasta tutsaklarla ilgili bir çalışması var mı, yok mu" diye sordu.

HÜDA-PAR Batman Milletvekili Serkan Ramanlı da hasta mahkumlara ilişkin,"Adli Tıp Kurumu tarafından 'Cezaevinde kalabilir' raporu verildiği gerekçesiyle ya da 'Cezaevinde kalamaz' raporu verildiği halde güvenlik sebebiyle salıverilmediği anlaşılıyor" diyerek Bakan Tunç'a 'Düzenleme olacak mı' diye sordu.

"İnfaz sisteminin aksayan yönlerinde yürütme olarak destek oluruz"

Milletvekillerinin sorularını cevaplandıran Bakan Tunç, "Birçok yasal düzenlemeler içeren hususlara değinildi. Onları biz taslak çalışma olarak Meclis grubumuza aksettirebiliriz. Önümüzdeki süreçte infaz sisteminin özellikle aksayan yönlerini daha iyileştirmek noktasındaki yasal düzenleme gerektiren hususları hep beraber yürütme olarak sizlere taslak çalışmalarında destek oluruz" dedi.

"878 tutuklu hükümlüye 1 aile hekimliği düşüyor, cezaevleri daha avantajlı"

Cezaevlerindeki aile hekimlerine ilişkin Tunç, "Sayın Tanal'ın cezaevlerindeki aile hekimleriyle 878 tutuklu hükümlüye 1 aile hekimliği düşürülüyor cezaevlerinde. 1033 tutuklu ve hekimlere de 1 diş hekimi düşüyor. Dışarıdaki oran 3 bin kişiye 1 aile hekimi şeklinde, dolayısıyla cezaevleri bu anlamda daha avantajlı" dedi.

Serdar Sertçelik'in elektronik kelepçeye yurtdışına kaçması...

Serdar Sertçelik'in bileğinde elektronik kelepçe bulunmasına rağmen yurt dışına kaçmasına ilişkin ise Tunç, "Ev ünitesinde konutu terk etmeme, adli kontrol kararı denetimi yapılırken konutu terk etmişti. Sistem ihlal anında genel müdürlüğe sinyal gönderiyor ve izleme merkezi görevliliği ilgili denetimli serbestlik birimine onu bildiriyor. Sistem sadece konuttan çıkış ihlalini tespit ediyor ve ihlalin sonuçlarına karar vermek üzere ilgili yargı mercine bildiriyor" ifadelerini kullandı.

"İmrali cezaevinde tecrit söz konusu değildir"

Bakan Tunç, Adli Tıp raporu kararına rağmen hasta tutukluların tahliye edilmemesine ilişkin bir değerlendirme yapmadı.

Bakan Tunç, DEM Parti Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan'ın " Abdullah Öcalan'ın tecrit" edilmesine ilişkin sorusuna ise "İmrali Cezaevi'nde tecrit söz konusu değildir. Orada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve ölünceye kadar infaz kararı verilen hükümlüyle ilgili olarak devam etmektedir. İmralı'daki hükümlü, terörist elebaşıdır, 'sayın' ifadesini kullanmanızı ben de buradan kabul etmeyeceğimizi belirtiyorum" dedi.

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan'ın cezaevlerinde yeterli su verilmemesi sorusuna da Tunç, "Ceza infaz kurumlarımızda hükümlülerin günlük su tüketim yönetmeliğine göre 50 litre sıcak 150 litre soğuk günlük su verilmektedir" dedi.

Buca Kırıklar Yüksek Güvenlikli Hapishanesi'nde açlık grevinde olan Cem Dursun'a ilişkin ise Tunç, "Açlık grevinin 109. gününde olduğu, ölçüm yaptırmadığı, ancak genel görünüm itibarıyla sağlık durumunun iyi olduğu, takiplerinin yapıldığı bize bildirildi" dedi.