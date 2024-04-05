Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Avukatların Destekçisi Olmaya Devam Edecek

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "avukatların her daim destekçisi olmaya, onlarla birlikte güvenilir adaleti tesis etmeye, Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmaya devam edeceklerini" belirtti.

Tunç, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adaletin tecellisi ve hukukun üstünlüğü için fedakarca çalışan, insan haklarının ve hak arama hürriyetinin teminatı, yargının kurucu unsuru değerli meslektaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum. Her birine başarılarla dolu bir meslek hayatı diliyorum.

Adalet Bakanlığı olarak yargının üç sacayağından biri olan savunma makamını temsil eden kıymetli avukatlarımızın her daim destekçisi olmaya, onlarla birlikte güvenilir adaleti tesis etmeye, TürkiyeYüzyılı'nı adaletin yüzyılı yapmak için çalışmaya devam edeceğiz."