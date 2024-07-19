Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı ve hain saldırılarına bir an önce son vermelidir

Güncel

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD), İsrail'in Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci güç konumunda olduğunu vurguladığı son kararına ilişkin, "İşgalci İsrail, alınan kararlara uymalı ve hain saldırılarına bir an önce son vermelidir." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından, UAD Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam'ın halka açık oturumda, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıklamasına dair paylaşımda bulundu.

Uluslararası Adalet Divanı'nın açıkladığı kararla İsrail'in Filistin'de işgalci olduğunun ve Filistinlilerin davasında haklı olduğunun bir kez daha tescillendiğine dikkati çeken Tunç, İsrail'in haksız işgali ve yaptığı katliamın asla kabul edilemez olduğunun uluslararası yargı tarafından da gözler önüne serildiğini vurguladı.

Bakan Tunç, "7 Ekim'den bu yana Gazze'de 40 bine yakın masum Filistinlinin hayatını kaybetmesine ve yaklaşık 90 bin Filistinlinin yaralanmasına neden olan işgalci İsrail, alınan kararlara uymalı ve hain saldırılarına bir an önce son vermelidir." açıklamasında bulundu.

Uluslararası mekanizmalar ve insan haklarına inanan ülkelerin, katliam yapan İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarından en kısa sürede geri çekilmesi için daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"İnsan haklarını yok sayan, uluslararası hukuku görmezden gelen İsrailli yetkililer, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası yargı önünde de hesap verecek ve mahkum olacaktır. Türkiye olarak daima Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında yer almaya devam edeceğiz."