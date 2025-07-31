Adalet Bakanlığı 5 Bin Personel Alacak - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı 5 Bin Personel Alacak

31.07.2025 04:39
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Adalet Bakanlığı, 5 bin sözleşmeli personel alımı için başvuruları 1-15 Ağustos'ta kabul edecek.

ADALET Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan iki ayrı ilanla toplam 5 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere bin 500 zabıt katibi ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne bağlı ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere ise 3 bin 500 personel alınacak.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımladığı ilan ile adli ve idari yargı mercilerinde görevlendirilmek üzere toplam bin 500 sözleşmeli zabıt katibi alımı yapılacağını duyurdu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek alımlar için başvurular, 1-15 Ağustos tarihleri arasında 'Kariyer Kapısı' platformu üzerinden elektronik ortamda alınacak. Başvurular yalnızca çevrim içi yapılacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyeceği bildirildi. Adaylar sadece bir adalet komisyonuna ve tek bir kontenjan grubuna başvuru yapabilecek.

Başvuru için lisans, ön lisans veya ortaöğretim mezunu olmak ve 2024 yılı KPSS'den ilgili puan türünde en az 70 puan alınmış olması şartı aranıyor. Ayrıca adayların, üç dakikada bilgisayar ile yanlışsız ve tekrarsız en az 90 kelime yazabildiklerini gösteren bir uygulamalı sınavı geçmeleri gerekiyor. Bu sınav ise 13 Eylül'de yapılacak.

Uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, 27 Eylül'de sözlü sınava alınacak. Sözlü sınavda mesleki bilgi, Atatürk İlke ve İnkılapları, Genel Kültür ile ifade yeteneği değerlendirilecek. Adayların başarılı sayılabilmeleri için sözlü sınavdan en az 70 puan almaları gerekiyor.

CEZA VE TEVKİFEVLERİ'NE 3500 ALIM

Öte yandan, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanla, 3 bin 172 infaz ve koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen, 100 şoför, 29 aşçı, 2 kaloriferci, 30 hasta bakıcı ve 24 hizmetli olmak üzere toplam 3 bin 500 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu alımlar da 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında gerçekleştirilecek.

İnfaz ve koruma memurluğu için adayların 18 yaşını doldurmuş ve 01 Ocak 1994 ve sonrası doğumlu olmaları şartı aranıyor. Ayrıca 2024 KPSS'de en az 70 puan alma şartı bu kadrolar için de geçerli olacak. Sağlık şartlarının uygunluğuna ilişkin belge, bölge hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelenecek.

Her iki ilana ilişkin detaylı başvuru şartları, sınav tarihleri, kontenjan bilgileri ve başvuru belgeleri, Adalet Bakanlığı'nın resmi internet adresi www.adalet.gov.tr, Personel Genel Müdürlüğü pgm.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden erişiliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı 5 Bin Personel Alacak - Son Dakika

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