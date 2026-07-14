Adalet Yürüyüşü'nde Yaşanan Acılar - Son Dakika
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Adalet Yürüyüşü'nde Yaşanan Acılar

14.07.2026 14:42
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Oktay Akişli, yangında kaybettiği yakınları için adalet talep ediyor ve yürüyüşe devam ediyor.

Haber: Mehmet OFLAZ/ Fotoğraf-Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA) - Bolu Grand Kartal Otel yangınında 3 yakınını kaybeden Oktay Akişli, "Adalet Yürüyüşü"nün 97'nci kilometresinde ANKA Haber Ajansı'na açıklama yaptı. Akişli, "Adaleti keşke bu yollarda aramasaydık. Keşke bizi bu yollara düşürmeseydiler. Vicdanı olan herkes burada bir adaletsizlik ve yarım kalmış bir sürecin söz konusu olduğunu biliyor. Yargının tepesindeki Abdurrahman Gençbay'ın bizimle birlikte 'adalet istiyoruz' diye yola çıkması, yol yürümesi... Yargı tarafındaki ilgili kişilerin şapkasını önüne koyması lazım. Çünkü toplumda gerçekten ciddi anlamda bir adalet eksikliği var" dedi.

Bolu Grand Kartal Otel yangınında, aralarında çocukların da bulunduğu 78 yakınını kaybedenler, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkililerinin yargı önünde hesap vermesi" talebiyle Bolu'dan Ankara'ya başlattıkları "78 Can İçin Adalet Yürüyüşü"nü sürdürüyor.

Aileleri temsilen, faciada annesi Gülçin'i, ağabeyi Şenol'u ve 11 yaşındaki yeğeni Mina'yı kaybeden Oktay Akişli, Bolu Adliyesi önünden başlattığı yürüyüşü, 186 kilometrenin ardından 18 Temmuz'da Ulus'ta tamamlamayı planlıyor.

"Adalet Yürüyüşü"nün 97'nci kilometresinde ANKA Haber Ajansı'na konuşan Akişli, "Cumhuriyet tarihinin en büyük otel yangınında 78 canımızı yitirdik. Adaleti keşke bu yollarda aramasaydık. Keşke bizi bu yollara düşürmeseydiler. Şu anda 80 kilometre yolumuz kaldı Ankara'ya. 18 Temmuz Cumartesi Ankara'da olacağız. Bizimle aynı acıları yaşayan, aynı adalet talebi olan herkesi Ankara'ya, Ulus'a davet ediyoruz" dedi."

"HERKESİN BİR ADALET ARAYIŞI VAR"

Akişli, "adalet" arayan diğer ailelerinde de kendisine destek olduğunu belirterek, "Biz bu yola çıkarken 78 canımız için adalet yoluna çıktık. Ama toplumun ne yazık ki adalet arayışı olduğunu sonradan fark ettik. Herkesin bir adalet arayışı varmış. Aileler bize ulaştılar. En son Erzincan-İliç maden faciasında canını kaybeden bir anne ve baba bana ulaştı. Onlar da bize katılmak istiyorlar. Onlar da adalet talebini iletmek istiyorlar. Onlar da cumartesi bizim yanımızda olacak. Sisli Vadisi aileleri, 6 Şubat deprem aileleri, Gayrettepe, Çorlu; hepsi cumartesi günü bizim yanımızda olacak" diye konuştu.

FACİADA HAYATINI KAYBEDEN ANNESİNİN TÜLBENTİYLE YÜRÜYOR

Yürüyüş sırasında boynunda bulunan tülbentin, yangında hayatını kaybeden annesine ait olduğunu vurgulayan Akişli, "Ben bu yürüyüşü planlarken Kartalkaya Aile Platformu ailelerine şunu söylemiştim: 'Bu yürüyüşe ben annemin tülbentiyle başlayacağım.' Boynumdaki tülbent annemin tülbenti. Bana en büyük gücü o veriyor, manevi anlamda. Yürüyüş bitene kadar da, 20 Temmuz annemin doğum günü, 20 Temmuz'da annemin yanına gidene kadar da tülbenti çıkarmayacağım" ifadesini kullandı.

"VİCDANI OLAN HERKES BURADA ADALETSİZLİK OLDUĞUNU BİLİYOR"

Oktay Akişli, yangında oğlunu kaybeden Danıştay 9. Ceza Dairesi Başkanı Abdurrahman Gençbay'ın "Adalet Yürüyüşü"nde bulunmasına ilişkin şunları kaydeti:

"Ben en başından beri şunu söylüyorum; bizler hukukçu değiliz. Bizler bu işin detaylarını, pratiğini bilmeyiz. Ama vicdanı olan herkes burada bir adaletsizlik ve yarım kalmış bir sürecin söz konusu olduğunu biliyor. Yargının tepesindeki Abdurrahman Gençbay'ın bizimle birlikte Bolu'da 11 Temmuz'da 'Adalet istiyoruz' diye yola çıkması, yol yürümesi, yargı tarafındaki ilgili kişilerin şapkasını önüne koyması lazım. Çünkü toplumda gerçekten ciddi anlamda bir adalet eksikliği ve adalet eşitsizliği var."

Akişli, yürüyüşün sonuna kadar aynı kararlılıkla devam edeceğini belirterek, "Yorulmadım. Aynı dirayetle, 11 Temmuz'da nasıl o güvenle, o özgüvenle yola çıktıysam, 18 Temmuz'a kadar da aynı dirayetle Ankara'ya ulaşacağım. Adalet isteyen, adalet arayan herkesi Ankara'ya bekliyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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