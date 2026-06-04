Adam Hisham Hamawy New Jersey'de Zaferle Ayrıldı

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde yapılan ön seçimlerde, Gazze'ye gönüllü olarak giden plastik cerrah Adam Hisham Hamawy, Demokrat adaylar arasından zaferle çıktı.

ABD'de kasımda yapılacak ara seçimler için New Jersey'de ön seçimler yapıldı.

ABD Temsilciler Meclisi için yapılan Demokrat Parti ön seçimlerinde, Princeton bölgesinde 15 yıldır plastik cerrah olarak çalışan ve 2024'te Gazze'ye gönüllü giden Adam Hisham Hamawy, rakiplerini geride bıraktı.

Eyaletin 12. Bölgesi için 13 Demokrat adayın yarıştığı seçimlerde, Hamawy yüzde 28,1 ile kendisinden sonra yüzde 14,9 ile gelen Brad Cohen'e büyük fark atarak sandıkta ipi göğüsledi.

Hamawy, seçimden sonra yaptığı konuşmada, destekçilerine, "Bize seçimleri kazanamayacağımız söylendi ancak birlikte adalet için, savaşmak için asla izin istemenize gerek olmadığını açıkça ortaya koyduk." dedi.

Filistinlilere desteğini açıkça ifade eden ve yarışın en ilerici adayları arasında gösterilen Hamawy, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde, Cumhuriyetçi Partiden tek aday olan Gregg Mele ile yarışacak.

Mısır kökenli, 4 çocuk babası Hamawy, Filistin Amerikan Tabipler Birliği (PAMA) üyesi olarak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) organizasyonunda Nisan 2024'te Gazze'ye gönüllü doktor olarak gitmişti.