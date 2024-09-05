Adamlar Grubu Silifke\'de Konser Verdi

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(MERSİN)- Adamlar Grubu, Silifke'de bu yıl 51'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik ve Folklor Festivali etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Gruba konseri öncesi, Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut tarafından plaket takdim edildi. Grubun sahneye alkışlar eşliğinde çıkmasının ardından, şarkılarından Zombi, Sarılırım Birine, Acının İlacı, Doldum ve Rüyalarda Buruşurmuşum'u seslendirdi. Meydanı dolduran binlerce kişi coşkuyla şarkılara eşlik etti.

"Festivalimizi coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz"

Silifke Belediyesi olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanlarında olduklarını belirten Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar birçok hizmeti hayata geçirdik. Her daim halkımızın hizmetindeyiz. Sosyal Belediyecilik anlayışı ile hareket ediyoruz. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerimiz aralıksız devam edecek. 51'nci Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimizi coşkuyla kutlamaya devam ediyoruz" dedi.

"Bu akşam çok güzelsin Silifke"

Alternatif müziğin sevilen gruplarından Adamlar, Silifke'de konser vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "51'nci Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivalimiz kutlu olsun. Bu güzel Silifke akşamında bizleri sizlerle bir araya getiren Belediye Başkanımız Mustafa Turgut'a teşekkür ediyoruz" dedi.