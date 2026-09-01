Adana'da 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Yüreğir'de yakalandı: Cezaevine gönderildi
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü S.E., jandarma ekiplerince Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan hakkında 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E'yi Yunusoğlu Hürriyet Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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