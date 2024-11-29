Adana\'da 23 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Adana'da 23 ton kaçak tütünün ele geçirildiği iki tırın sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün bulunduğu belirlenen iki tırı takibe aldı.
Ekipler, söz konusu tırları Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda durdurarak arama yaptı.
Tırlarda 23 ton kaçak tütün bulan ekipler, iki sürücüyü gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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