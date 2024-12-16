Adana'da 7 Bin Emekliye Destek Müjdesi

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ihtiyaç sahibi 7 bin emekliye yılbaşından önce destek vermek için çalıştıklarını açıkladı.

Başkan Karalar, seçim vaatleri arasında yer alan emekliye destek sözünü yılbaşından önce yerine getirmek için harekete geçtiklerini duyurdu. Karalar, 400 bin emeklinin yaşadığı kentte, hedeflerinin özellikle en mağdur olan emeklilere bir nebze olsun nefes aldırmak olduğunu belirtti.

Destekten yararlanmak için gereken şartlar arasında; emekli olup hiçbir yerde çalışmamak, hanede başka çalışan ve emekli olmaması, hanede yaşayan kişilerin evi ya da arabası bulunmaması, emeklilik dışında gelir getirici bir kazanç olmaması ile taşınır veya taşınmaz tapu kaydının bulunmaması yer alıyor.

Vatandaşlar, destek için Adana Büyükşehir Belediyesi Cam Bina Zemin Kat'a başvurabilecek.