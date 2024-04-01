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Adana'da Ağabeyini Tabancayla Öldüren Sanığın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika
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Adana'da Ağabeyini Tabancayla Öldüren Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Adana\'da Ağabeyini Tabancayla Öldüren Sanığın Yargılanmasına Başlandı

Adana'da ağabeyini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık, suç işleme kastı olmadığını belirterek tahliye ve beraat talep etti. Cumhuriyet savcısı ise sanığın ağabeyini ruhsatsız tabancayla öldürdüğünü ve ruhsatsız silah taşıma suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

01.04.2024 14:18
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Adana'da ağabeyini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın yargılanmasına başlandı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde 20 Ocak 2023'te Ahmet A'yı (28) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık Hasan A. ve avukatlar katıldı.

Sanık, savunmasında, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Suç işleme kastım olmamıştır. Emniyette verdiğim ifadem geçerlidir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkında mütalaasında, sanık ile ağabeyi Ahmet A. arasında ev tapusu nedeniyle zaman zaman tartışma yaşandığını belirtti.

Hasan A'nın, oturduğu eve balyozla zarar vermesi nedeniyle tartıştığı ağabeyini ruhsatsız tabancayla ateş ederek öldürdüğünü ifade eden savcı, sanığın "haksız tahrik altında üst soya karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar, "ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı beyanı alınan sanık, ayrıntılı savunma yapmak için süre talep etti.

Talebi kabul eden mahkeme heyeti, Hasan A'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Adana, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Ağabeyini Tabancayla Öldüren Sanığın Yargılanmasına Başlandı - Son Dakika

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