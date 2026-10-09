Adana'da araçta 9 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da araçta 9 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı

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Adana\'da araçta 9 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, şüpheliler tutuklandı
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Narkotik polisinin Adana'da D-400 kara yolunda takibe aldığı hafif ticari araç, Seyhan Ova Mahallesi'nde durduruldu; bagajda 9 kilo 250 gram skunk bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, uyuşturucudan haberleri olmadığını öne sürdü ancak çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

ADANA'da narkotik polisinin takip edip, önünü keserek durdurduğu hafif ticari aracın bagajında 9 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan C.A. ile R.İ. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, D-400 kara yolunda takibe aldığı hafif ticari aracı Seyhan ilçesi Ova Mahallesi Uçak Caddesi'nde önünü keserek durdurdu. Polis, şüpheli C.A. ile yanındaki R.İ.'nin indirildiği araçta narkotik köpekle arama yaptı. Köpeğin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 9 kilo 250 gram skunk ele geçirildi. Emniyete götürülen C.A. ile R.İ., sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddedip, uyuşturucudan haberlerinin olmadığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, polisin aracın önünü keserek durdurduğu operasyon anları kameraya yansıdı.

Kaynak: DHA
Narkotik SuçlarNarkotik3. SayfaSeyhanGüncelAdanaSon Dakika

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