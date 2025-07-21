Adana\'da Asayiş İyileşiyor

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, haziran ayındaki asayiş olaylarına ilişkin, "Veriler, Adana'da asayiş, huzur ve güvenliğin iyiye doğru gittiğini gösteriyor." dedi.

Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından gazetecilere açıklama yaptı.

Kentte geçen ay terör örgütlerine yönelik 15 operasyon düzenlendiğini belirten Köşger, 15 şüphelinin tutuklandığını söyledi.

Köşger, hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan 799 hükümlü ve aranan 1821 kişinin yakalandığını, ele geçirilen 240 ruhsatsız silaha ilişkin de 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını anlattı.

"Bir organize suç örgütü çökertilmiştir"

Organize suçlarla mücadele kapsamında haziranda 6 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini bildiren Köşger, "Bu operasyonlarda 35 şüpheli gözaltına alınmış, 7 kişi tutuklanmış, 2 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanmıştır. Yürütülen çalışmalar neticesinde bir organize suç örgütü çökertilmiştir." diye konuştu.

Vali Köşger, siber, yasa dışı bahis ve bilişim operasyonlarına ilişkin verileri de paylaştı.

"Uyuşturucu operasyonlarında 127 kişi tutuklandı"

Uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik 156 operasyonda 127 şüphelinin tutuklandığını dile getiren Köşger, 13 kilo 273 gram esrar, 26 kilo 864 gram sentetik uyuşturucu, 27 gram eroin, 196 gram kokain, 197 kök Hint keneviri, 95 bin 556 sentetik ecza ve 1194 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtti.

"Düzensiz göçle ilgili faaliyetleri artırarak devam ettiriyoruz"

Köşger, düzensiz göçe yönelik denetimlerin sürdüğünü ifade ederek, şöyle konuştu:

"Kentimizde Suriyeli sayısı 200 binin altına indi. Düzensiz göçle ilgili sabit noktalarda denetimler var. Ayrıca mobil denetim aracıyla denetimleri sürdürüyoruz. Karataş sahiline de mobil denetim aracı gönderdik. Düzensiz göçle ilgili faaliyetleri artırarak devam ettiriyoruz. Yapılan kontrollerde 71 bini aşkın kişi denetlenmiş, 3 bin 149 düzensiz göçmen tespit edilerek gerekli işlemler yapılmıştır."

Vali Köşger, haziran ayındaki asayiş olaylarına ilişkin, "Veriler, Adana'da asayiş, huzur ve güvenliğin iyiye doğru gittiğini gösteriyor. Bu, kamuoyunun nabzını tutarken de yerinde gözlemlerken de tespit ettiğimiz bir durum. Daha iyi bir Adana için faaliyetler artarak devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.