Adana\'da çiftlik yangını: 70 hayvan telef oldu

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Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki çiftlik yangınında ahırda bulunan toplam 70 büyükbaş ve küçükbaş öldü.

Yangın, öğle saatlerinde Zeytinbeli Mahallesi'nde bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, Rasim Soylu'ya ait çiftlikte bakım ve onarım sırasında spiralden çıkan kıvılcım nedeniyle samanlar tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın ahıra sıçradı. Çiftlikte bulunanların dumanı bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

70 HAYVAN TELEF OLDU

Çiftlik çalışanları ahırda bulunan hayvanların bir kısmını çıkarmayı başarırken, hayvanlardan 60'ı küçükbaş, 10'u büyükbaş olmak üzere 70 hayvan yanarak ve dumandan etkilenerek öldü. Yumurtalık ve Ceyhan İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, akşam saatlerine kadar soğutma çalışması yapıldı.

Yanan hayvanların yanı sıra çiftlik içerisinde bulunan birçok zirai alet, römork ve tarım makinaları yanarak kullanılmaz hale geldi.