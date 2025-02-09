Adana'da çiftlik yangını: 70 hayvan telef oldu - Son Dakika
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Adana'da çiftlik yangını: 70 hayvan telef oldu

Adana\'da çiftlik yangını: 70 hayvan telef oldu

Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki bir çiftlikte meydana gelen yangında 70 hayvan, yangın ve dumandan etkilenerek telef oldu. Yangın, çiftlikteki bakım çalışmaları sırasında çıkan kıvılcım nedeniyle başladı.

09.02.2025 00:00  Güncelleme: 00:03
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Adana'nın Yumurtalık ilçesindeki çiftlik yangınında ahırda bulunan toplam 70 büyükbaş ve küçükbaş öldü.

Yangın, öğle saatlerinde Zeytinbeli Mahallesi'nde bir çiftlikte meydana geldi. İddiaya göre, Rasim Soylu'ya ait çiftlikte bakım ve onarım sırasında spiralden çıkan kıvılcım nedeniyle samanlar tutuştu. Kısa sürede büyüyen yangın ahıra sıçradı. Çiftlikte bulunanların dumanı bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

70 HAYVAN TELEF OLDU

Çiftlik çalışanları ahırda bulunan hayvanların bir kısmını çıkarmayı başarırken, hayvanlardan 60'ı küçükbaş, 10'u büyükbaş olmak üzere 70 hayvan yanarak ve dumandan etkilenerek öldü. Yumurtalık ve Ceyhan İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, akşam saatlerine kadar soğutma çalışması yapıldı.

Yanan hayvanların yanı sıra çiftlik içerisinde bulunan birçok zirai alet, römork ve tarım makinaları yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Yumurtalık, 3-sayfa, İtfaiye, Çiftlik, Güncel, Tarım, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da çiftlik yangını: 70 hayvan telef oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mustafa karaca:
    iyide kardeşim bu işleri yaparken neden güvenlik tedbiri alınmiyor.yazıktır günahtır.yanan canlılar ve milli servet. 31 0 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Telef değil ölüyorlar bir öğrenemediniz şunu 13 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    Sorumlular kimse Allah Bilsin 15 3 Yanıtla
  • Nazife:
    cookkk üzüldüm diri diri yanmislar ???????? 4 0 Yanıtla
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