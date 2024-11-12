Adana'da Cinayet: 4 Aile Üyesi Tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da Cinayet: 4 Aile Üyesi Tutuklandı

Adana\'da Cinayet: 4 Aile Üyesi Tutuklandı

İmamoğlu'nda kuzenini vurarak öldüren E. Işık ve 3 akrabası tutuklandı.

12.11.2024 15:46
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Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 akrabası tutuklandı.

İmamoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda dün aralarında husumet bulunduğu iddia edilen kuzeni Hakan Işık'ı (45) tabancayla öldürüp kaçan E. Işık'ın Ceyhan ilçesinde bulunduğunu belirledi.

Ekipler, zanlının saklandığı ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda cinayet zanlısı E. Işık ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen babası E. Işık, ağabeyi E. Işık ile kuzeni N. Işık yakalandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Hürriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen otomobil sürücülerinden E. Işık, kuzeni Hakan Işık'a (45) tabancayla ateş açıp kaçmıştı. İmamoğlu Devlet Hastanesine yakın bir noktada gerçekleşen saldırının ardından Işık, kendi imkanlarıyla hastanenin acil servisine gitmiş, buradaki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da Cinayet: 4 Aile Üyesi Tutuklandı - Son Dakika

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