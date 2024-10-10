Adana'da Deprem Faciasıyla İlgili Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Adana'da Deprem Faciasıyla İlgili Duruşma Devam Ediyor

Adana'da 6 Şubat depreminde yıkılan İhsan Bayram Sitesi C Blok'unun duruşmasında inşaat mühendisi Ferit Işık, belediye ve müteahhitin sorumlu olduğunu savundu. İki sanığın tutukluluk halleri devam ederken, duruşma 10 Ocak 2025'e ertelendi.

10.10.2024 11:33  Güncelleme: 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: MEHMET OFLAZ

(ADANA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 82 kişinin yaşamını yitirdiği İhsan Bayram Sitesi C Blok'unun beşinci duruşmasında tutuklu  inşaat mühendisi Ferit Işık, "Burada tek sorumlu belediye çalışanları ve müteahhit Celal Gül'dür" dedi. Işık, önceki ifadelerinde projedeki imzanın kendisine ait olmadığını öne sürmüştü. Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan uzmanlık raporunda, imzaların Işık'a ait olduğu tespit edildi. Mahkeme heyeti, müteahhit Celal Gül ve Işık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Ocak 2025'e erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi C Blok'unun yıkılması nedeniyle 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede inşaat mühendisi Ferit Işık ile müteahhit Celal Gül hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen beşinci duruşmada, tutuklu Işık ile Gül, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. İhsan Bayram Sitesi C Blok'unda yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"Suçlu belediye ve müteahhittir"

Sanık inşaat mühendisi Ferit Işık, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Proje değişikliği teknik bir konudur, projenin değişikliği statiğin değişmesi demektir. Mimar ve Mimarlar Odası'nın onayı gerekir, bunların onayı yoksa bu değişiklik yapılamaz. İskansız olarak biten binanın iskan almak için 1997 tarihli eski evraklar üzerinden onaylama yapılarak ruhsat alınıyor. Proje kapağında yapının sahibi ve kullanma amacı rapido ile yazılmış olması lazım bunlar elle yazılmış. 2010 yılında ben sorumlu olmadan belediye onaylamıştır. 2010 yılında iskan alamıyor, boş olan ruhsat şubesi sütununa sahte olarak imza atılıyor. Benim TUS sorumlusu olmadığım dönemde inşaat ruhsat veriliyor. Burada tek sorumlu belediye çalışanları ve Celal Gül'dür. 2010 yılında TUS sorumlusu olmadan binaya ruhsat veren belediyede suçludur. Burada değişen proje değil ozalittir, kapağında oynanmıştır. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ederim" dedi.

Sanık müteahhit Celal Gül de önceki savunmalarını tekrarladı. Gül ifadesinde, "Ben de teslim oldum, kaçmadım. Emniyetten biz seni ararız deyince akşam gittim, teslim oldum. Kaçma gibi bir durum söz konusu değildir. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ederim" diye konuştu.

Müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Müşteki avukatı Nazan Akça Subaşı, sanıkların depremden sonra 14 Şubat tarihinde yakalandıklarını hatırlatarak, "Sanıkların olay tarihinden sonra saklandığı yere ilişkin dosya kapsamında delil bulunmaktadır, Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan sorgulama tutanağında şahısların kaçma şüphesi bulunduğu yönünde tutuklama kararı verildiği görülmektedir. Sanıklar 14 Şubat'ta yakalandılar. Sanıkların tahliye olması durumda kaçması aşikardır" dedi.

"Sahte imza" iddiasını uzmanlar yalanladı

İnşaat mühendisi Ferit Işık, önceki ifadelerinde projedeki imzanın kendisine ait olmadığını öne sürmüştü. Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan uzmanlık raporunda, "Tetkike konu belgenin 'proje müellifi' ve 'TUS' bölümlerinde Ferit Işık adına atılı bulunan imzaların, mevcut mukayese imzalarına atfen, Ferit Işık elinden çıktığı kanaati hasıl olmuştur" denildi.

Mahkeme heyeti, Celal Gül ve Ferit Işık'ın tutukluluk halinin devamına, dosyada eksik kalan tanık ve bilirkişi raporu eksikliklerinin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 10 Ocak 2025 tarihine erteledi.

Kaynak: ANKA

Ferit Işık, Tutuklama, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, Cinayet, İnşaat, Deprem, Güncel, Hukuk, Adana, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da Deprem Faciasıyla İlgili Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:58 Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor İşin aslı ortaya çıktı Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı
10:26 Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam Merih Demiral’dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti Karakteri de futbolculuğu kadar sağlam! Merih Demiral'dan U16 Milli Takım futbolcularına telefon jesti
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
21:18 Tartışma yaratacak karar Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi Tartışma yaratacak karar! Kapıya kadar takip eden tacizciye ev hapsi
17:20 Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama Domuz eti tartışmalarına dair Bakanlıktan yeni açıklama
17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları’na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kobani Olayları'na dair samimi bir muhasebe yapılmasını önemsiyoruz
17:12 Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası Hakan Çalhanoğlu için tarihe geçecek transfer iddiası
16:30 İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk’u Dursun Özbek’e şikayet etti İbrahim Hacıosmanoğlu, Okan Buruk'u Dursun Özbek'e şikayet etti
16:27 Brezilya’da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi Brezilya'da 27 yaşındaki kadın inşaat mühendisi, inşaat alanında buharlı silindir altında kalarak feci şekilde can verdi
16:17 Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu Enerji Bakanı kış saati tartışmasına son noktayı koydu
16:13 Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti Serinkanlılığı hayrete düşürdü, bina yanarken o işine devam etti
16:04 Kerem Aktürkoğlu, değerini 90’a katlayarak rekor kırdı Kerem Aktürkoğlu, değerini 90'a katlayarak rekor kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 12:04:22. #1.11#
SON DAKİKA: Adana'da Deprem Faciasıyla İlgili Duruşma Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.