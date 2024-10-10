Adana'da Deprem Faciasıyla İlgili Duruşma Devam Ediyor

Güncel

HABER: MEHMET OFLAZ

(ADANA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 82 kişinin yaşamını yitirdiği İhsan Bayram Sitesi C Blok'unun beşinci duruşmasında tutuklu inşaat mühendisi Ferit Işık, "Burada tek sorumlu belediye çalışanları ve müteahhit Celal Gül'dür" dedi. Işık, önceki ifadelerinde projedeki imzanın kendisine ait olmadığını öne sürmüştü. Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan uzmanlık raporunda, imzaların Işık'a ait olduğu tespit edildi. Mahkeme heyeti, müteahhit Celal Gül ve Işık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 10 Ocak 2025'e erteledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki İhsan Bayram Sitesi C Blok'unun yıkılması nedeniyle 82 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi de yaralandı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianamede inşaat mühendisi Ferit Işık ile müteahhit Celal Gül hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep etmişti.

Adana 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen beşinci duruşmada, tutuklu Işık ile Gül, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. İhsan Bayram Sitesi C Blok'unda yakınlarını kaybedenler ve taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

"Suçlu belediye ve müteahhittir"

Sanık inşaat mühendisi Ferit Işık, önceki savunmalarını tekrar ederek, "Proje değişikliği teknik bir konudur, projenin değişikliği statiğin değişmesi demektir. Mimar ve Mimarlar Odası'nın onayı gerekir, bunların onayı yoksa bu değişiklik yapılamaz. İskansız olarak biten binanın iskan almak için 1997 tarihli eski evraklar üzerinden onaylama yapılarak ruhsat alınıyor. Proje kapağında yapının sahibi ve kullanma amacı rapido ile yazılmış olması lazım bunlar elle yazılmış. 2010 yılında ben sorumlu olmadan belediye onaylamıştır. 2010 yılında iskan alamıyor, boş olan ruhsat şubesi sütununa sahte olarak imza atılıyor. Benim TUS sorumlusu olmadığım dönemde inşaat ruhsat veriliyor. Burada tek sorumlu belediye çalışanları ve Celal Gül'dür. 2010 yılında TUS sorumlusu olmadan binaya ruhsat veren belediyede suçludur. Burada değişen proje değil ozalittir, kapağında oynanmıştır. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ederim" dedi.

Sanık müteahhit Celal Gül de önceki savunmalarını tekrarladı. Gül ifadesinde, "Ben de teslim oldum, kaçmadım. Emniyetten biz seni ararız deyince akşam gittim, teslim oldum. Kaçma gibi bir durum söz konusu değildir. Uzun süredir tutukluyum, tahliyemi talep ederim" diye konuştu.

Müştekiler sanıklardan şikayetçi olduklarını söyledi. Müşteki avukatı Nazan Akça Subaşı, sanıkların depremden sonra 14 Şubat tarihinde yakalandıklarını hatırlatarak, "Sanıkların olay tarihinden sonra saklandığı yere ilişkin dosya kapsamında delil bulunmaktadır, Adana 4. Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan sorgulama tutanağında şahısların kaçma şüphesi bulunduğu yönünde tutuklama kararı verildiği görülmektedir. Sanıklar 14 Şubat'ta yakalandılar. Sanıkların tahliye olması durumda kaçması aşikardır" dedi.

"Sahte imza" iddiasını uzmanlar yalanladı

İnşaat mühendisi Ferit Işık, önceki ifadelerinde projedeki imzanın kendisine ait olmadığını öne sürmüştü. Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan uzmanlık raporunda, "Tetkike konu belgenin 'proje müellifi' ve 'TUS' bölümlerinde Ferit Işık adına atılı bulunan imzaların, mevcut mukayese imzalarına atfen, Ferit Işık elinden çıktığı kanaati hasıl olmuştur" denildi.

Mahkeme heyeti, Celal Gül ve Ferit Işık'ın tutukluluk halinin devamına, dosyada eksik kalan tanık ve bilirkişi raporu eksikliklerinin giderilmesine karar vererek, duruşmayı 10 Ocak 2025 tarihine erteledi.