Adana\'da Deprem Korkusu Yüzünden Tartışma: 4 Çocuk Babası Öldürüldü

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ADANA'da 4 çocuk babası Burak Kayacan (36), deprem korkusu yaşayan halasına 1,5 yıl önce yaptığı prefabrik evin 300 bin liralık ücretini alamayınca telefonda tepki gösterdi. Eniştesi Kemal Aktaşlı (59), oğlu, yeğeni ve diğer 3 kişiyle evine geldiği Kayacan'ı darbedip, tabancayla vurarak öldürdü. Kayacan'ın kayınvalidesi Fadime Yıldız (66), "Avluya çıktığımda, Burak yere sırtüstü düşmüştü. 'Burak' diye seslenip, kucağıma aldım ancak ölmüştü. İyilik yaptı, karşılığında kötülük buldu. Sabi çocuklarının vebalini nasıl çekecekler? Torunlarımı perişan ettiler, bizi yaktılar" dedi. Polis, 6 şüpheliyi adreslerine yapılan operasyonda gözaltına aldı.

Olay, 1 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Çukurova ilçesi Dörtler Mahallesi Topalak Sokak'ta meydana geldi. Kaynakçılık ve kebapçılık yapan 4 çocuk babası Burak Kayacan, deprem korkusu yaşayan halası Hülya Aktaşlı için evinin karşısındaki arsaya prefabrik ev yaptı. Kayacan, bu zamana kadar halası ve eniştesi Kemal Aktaşlı'dan (59) 300 bin liralık masrafını alamadı. Kayacan, telefonla arayıp parayı istediği halasından, iddiaya göre, "Parayı ödemeyeceğiz, orası bizim evimiz" yanıtını aldı. Bunun üzerine Burak Kayacan, "Bu evi yıkarım, size de yar etmem" diyerek tepki gösterdi. Ertesi gün Gaziantep'ten yola çıkan enişte Kemal Aktaşlı, oğlu Emre Kaan Aktaşlı (27), yeğeni Akın Aktaşlı (26) ve tanıdıkları 3 kişiyle Kayacan'ın evine geldi. Küfrederek bahçeye giren Aktaşlı ve beraberindekiler, Burak Kayacan'ı darbedip, tabancayla ateş açtı. Kayacan da kendini korumak için evden aldığı av tüfeğiyle karşılık verdi. Çıkan çatışmada Kemal Aktaşlı bacağından, Kayacan göğüs ve karnından, bacanağı Mahmut Demir (46) ise ayağından vurularak yaralandı. Kayacan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille kaçtı.

ŞÜPHELİLER OPERASYONLA YAKALANDI

Çevredekilerin yardımıyla otomobille Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürülen Burak Kayacan, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı, bacanağı Mahmut Demir ise tedaviye alındı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Saklandıkları adreslere eş zamanlı baskın yapılan 6 şüpheli, yakalandı. Yaralı olarak kaçan Kemal Aktaşlı, tedavi için özel bir hastaneye götürüldü. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından teslim alınan Burak Kayacan'ın cenazesi, ailesi tarafından Kabasakal Mezarlığı'nda defnedildi.

'EVDE ÇOCUKLAR DA VARDI'

Burak Kayacan'ın acılı kayınvalidesi Fadime Yıldız, "Halasının arsasına ev yaptı. Aradan 1,5 yıl geçti, parasını vermeyip, oyaladılar. Ben de orta yolu bulmak için halası ile görüştüm. Telefonda bana, 'Gelsin, Kemal eniştesiyle konuşsun. Ölümüne susamış herhalde' dedi. Olay günü namaz kılmak için odaya gittim. Dışarı çıktığımda Kemal, kapıya tekme vurup içeri girdi. Etrafa baktığımda evi kuşattıklarını gördüm. Kemal bağırınca, Burak koşarak avluya geldi. Sonra silahlarla ateş etmeye başladılar. Emre'nin Burak'ı vurduğunu gördüm. Yeğeni de diğer damadımı ayağından vurmuş. Evde çocuklar da vardı, 'Yatın, hepinizi öldürürüz' diye bağırdılar. Sonra da kaçtılar" diye konuştu.

'KUCAĞIMA ALDIM ANCAK ÖLMÜŞTÜ'

Damadının, kucağında can verdiğini anlatan Yıldız, "Avluya çıktığımda, Burak yere sırtüstü düşmüştü. 'Burak' diye seslenip, kucağıma aldım ancak ölmüştü. İyilik yaptı, karşılığında kötülük buldu. Allah onları bildiği gibi yapsın. Sabi çocuklarının vebalini nasıl çekecekler? Torunlarımı perişan ettiler, bizi yaktılar. Bir hayvanı vuramazsın, nasıl kıydınız ona. Bu yaz sıcağında bizi yaktılar" diyerek gözyaşı döktü.

Gözaltına alınan Emre Kaan Aktaşlı, kuzeni Akın Aktaşlı ile Ali Timoçin (28), Mehmet Taha Alyanak (22) ve Sebahattin Gökçe'nin (22) emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, yaralı Kemal Aktaşlı'nın ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.