Adana'da engel tanımayan okul- Adana'da Özel öğrencilere okul binasında özel sokak - Son Dakika
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Adana'da engel tanımayan okul- Adana'da Özel öğrencilere okul binasında özel sokak

Adana'nın Kozan ilçesinde TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulunda özel eğitim gören 20 öğrenci için hayırseverlerin destekleriyle özel eğitim sokağı kuruldu. Öğrenciler, bu sokakta engelsiz bir eğitim alıyor ve güvenli bir ortamda vakit geçirebiliyorlar. Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin eğitim başarısında artış olduğunu gözlemlediklerini belirtti.

17.05.2024 22:50
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Adana'da engel tanımayan okul

Adana'da Özel öğrencilere okul binasında özel sokak- Adana'da Özel öğrencilere okul binasında özel sokak

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulunda özel eğitim gören 20 öğrenci için hayırseverlerin destekleriyle özel eğitim sokağı kuruldu.

Kozan'da 600 öğrencili TOKİ Şehit Suat Ocak İlkokulunda otizm, görme, işitme gibi engelleri olan öğrencilerin okula severek gelmesi ve zorluk yaşamaması için tasarlanan sokakta, öğrenciler yardımcı hizmetliler tarafından karşılanıp özel eğitim sınıflarında engelsiz eğitim alıyor.

Okul Müdürü Turan Pazarcı, öğrencilerin okula severek gelmelerinin kendileri için öncelik olduğunu aktardı. Pazarcı, "37 yıllık eğitimciyim. Bu okula göreve başladığımda özel eğitim öğrencilerinin bazı eksikliklerini gözlemledik. Öğretmenlerimiz fedakarca çalışıyor ve özel öğrencilerimize daha kolay bir eğitim sağlamak istedik. 20 özel eğitim öğrencimiz var. Onların daha kolay eğitim teneffüs ve güvenli alanlarını oluşturarak daha iyi bir eğitim almaları için hayırsever destekleri ile özel bir sokak oluşturduk" dedi.

Özel Eğitim öğretmeni Sultan Erdemir, "Sokağımız bu sene yapıldı. Özel öğrencilerimize ait bir oyun ve eğitim alanı oluştu. Öğrencilerimiz burada kendilerini daha güven içinde hissederek hem teneffüs yapabiliyor hem de eğitimlerini alabiliyorlar" dedi.

Engel tanımayan eğitim

Öğretmen Pelin Dağlı Aydın, Kozan'da özel bir projeye imza attıklarını ifade ederek, "Bu sene hayırseverlerimizin desteği ile özel eğitim öğrencilerimize okulumuzda bir sokak ve eğitim alanı oluşturuldu. Öğrencilerimiz huzur ve güven ortamı içinde hem eğitim alıyor hem de okullarında kolaylıkla eğlenceli vakit geçirebiliyorlar" diye konuştu.

"Öğrencilerin eğitim başarısında artış gözlendi"

Rehberlik öğretmeni Esra Devran ise öğrencilerin bu sokak ile birlikte güvenlik ve bir arada olmalarının eğitime olumlu katkı sunduğunu ifade ederek öğrenci başarısının arttığını da gözlemlediklerini kaydetti.

Öğrencilerden Utku yüce okulu çok sevdiğini ifade ederek öğretmenleri ile çok mutlu olduğunu söyledi. Öğrencilerden İsmail Kaan Şahin ise hazırladığı zeybek gösterisi ile sundu.

Kaynak: İHA

Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da engel tanımayan okul- Adana'da Özel öğrencilere okul binasında özel sokak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da engel tanımayan okul- Adana'da Özel öğrencilere okul binasında özel sokak - Son Dakika
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