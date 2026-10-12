Adana'da hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ zanlısı Sarıçam'da gözaltına alındı

Adana'da hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ zanlısı Sarıçam'da gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'da hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ zanlısı, jandarma ekiplerinin Sarıçam ilçesindeki operasyonuyla gözaltına alındı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Adana'da hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DEAŞ zanlısı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir şüphelinin Sarıçam ilçesinde olduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA
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