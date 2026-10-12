Adana'da hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ zanlısı Sarıçam'da gözaltına alındı

Adana'da hakkında yakalama kararı bulunan terör örgütü DEAŞ zanlısı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan bir şüphelinin Sarıçam ilçesinde olduğunu belirledi.

Operasyonla yakalanan zanlı, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.