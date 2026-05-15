Adana'da Hayvanları Koruma Toplantısı
Adana'da Hayvanları Koruma Toplantısı

15.05.2026 17:53
Vali Mustafa Yavuz, sokak hayvanları için barınak ve doğal yaşam alanları oluşturmayı değerlendirildi.

Adana Hayvanları Koruma Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Mustafa Yavuz başkanlığında Valilik Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer, Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Abdullah Alioğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile diğer ilgililer katıldı.

Yavuz, toplantıda, sokak ve mahallelerde vatandaşların can güvenliğinin sağlanması ve sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların toplanarak barınaklara ve doğal yaşam alanlarına alınması ile ilgili yapılan çalışmaları değerlendirmek üzere bir araya geldiklerini belirtti.

Bu meseleye tek taraflı bakmalarının mümkün olmadığını ifade eden Yavuz, "Vatandaşlarımızın sokaklarda, parklarda ve ortak yaşam alanlarında huzur ve güven içerisinde yaşamlarının teminini sağlamak öncelikli konumuzdur. Diğer tarafta ise sokak hayvanlarının uygun şartlarda yaşayacağı barınak ve doğal yaşam alanlarına alınması ve kısırlaştırmanın yapılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsalda çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara ait kimliklendirilmemiş evcil köpeklerin veri tabanına işleneceğini belirten Yavuz, sahipsiz köpeklerin ise ilçe belediyelerinin toplama ekiplerince koruma altına alınacağını kaydetti.

Yavuz, toplama aracı ve personeli eksik olan belediyelerin bu faaliyetlerin herhangi bir aksaklığa uğramaması adına eksik araçlarını ve personellerini hizmet alımı veya kiralama yoluyla temin edeceğini dile getirdi.

İlçelerde yapımı devam eden bakımevi ve doğal yaşam alanlarının oluşturulan komisyonlarca her hafta düzenli olarak denetleneceğini vurgulayan Yavuz, tespit edilen eksikliklerin ivedilikle giderileceğini belirtti.

Tüm kurumların işbirliği, vatandaşların duyarlılığı ve belediyelerin hızlı şekilde sahipsiz hayvanları toplayarak barınaklara almasıyla sürecin hızla tamamlanacağı ifade eden Yavuz, sahipsiz sokak hayvanları konusunu il gündeminden en kısa sürede çıkarılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Yavuz, konunun yakından takip edileceğini, görevini yapmayan kurum ve kuruluş ile görevliler hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

