Adana'da husumetlisini tabancayla ağır yaraladığı iddia edilen sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, husumetlisini tabancayla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 18 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde 29 Mayıs 2025'te A.A'yı (35), dolmuşta ağır yaraladığı iddiasıyla aynı gün tutuklanan Ö.K. (33) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü sanığın durakta beklerken müştekiyi dolmuş içinde görmesi üzerine kendisinin de araca bindiği ve ikilinin bir süre sonra tartışmaya başladığı belirtildi.

Kavgada Ö.K'nin yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla A.A'ya 4 el ateş ederek kaçtığı anlatılan iddianamede, müştekinin doktor raporuna göre organ kaybetmesine sebep olacak şekilde ağır yaralandığı ifade edildi.

İddianamede, öldürme kastıyla hareket eden sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.