Adana'da Kaçak Hayvan Kesimi Yapan İş Yerine Yüksek Cezai İşlem Uygulandı

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ADANA'da denetim sırasında kaçak ve usulsüz hayvan kesimi yapılan bir iş yerine 148 bin 997 lira idari para cezası uygulandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saat 13.45 sıralarında İl Tarım Müdürlüğü ve Seyhan Belediyesi zabıta ekipleriyle yapılan kontroller neticesinde Mirzaçelebi Mahallesi Mirzaçelebi Sokak'ta faaliyet gösteren bir iş yerinde kaçak ve usulsüz şekilde hayvan kesimi yapıldığını tespit etti. İş yeri sahibi İbrahim Halil Şanlı (19) hakkında Tarım İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 148 bin 997 lira idari para ceza kesildi ve iş yerinin faaliyeti durduruldu.