Adana'da kaçak 1 ton tütün ve 200 cep telefonu ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığı belirlenen 2 tır ve 2 hafif ticari aracı durdurdu.
Araçlarda kaçak 1 ton kıyılmış tütün ve 200 cep telefonu ele geçiren ekipler, 4 sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Adana'da Kaçak Tütün ve Telefon Operasyonu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?