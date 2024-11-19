Adana\'da Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi Düzenlendi

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(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs Şube Müdürlüğü personeli için "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi" düzenlendi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadına yönelik artan şiddetin önüne geçmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi, ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek alanında çalışan meslek elemanları, beş gün boyunca Ulaşım Daire Başkanlığı Otobüs Şube Müdürlüğü personeline; her gün iki oturumdan oluşan "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Eğitimi" verdi.

On oturumda gerçekleştirilen eğitimde, toplam 203 otobüs şoförüne toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet, kadına yönelik şiddet ve türleri anlatıldı.