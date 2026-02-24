Adana Büyükşehir Belediyesi'nden "Kalbime Sağlık" Etkinliği

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kalp Sağlığı Farkındalık Ayı dolayısıyla "Kalbime Sağlık" etkinliği düzenledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen "Kalbime Sağlık" başlıklı programda Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Oytun Baykan; kalp damar hastalıkları, erken belirtiler, risk faktörleri ve korunma yolları ile ilgili bilgi verdi.

Adanalıların yoğun ilgi gösterdiği programda "Önleyici Sağlık Güçlü Gelecek" mesajı verildi.