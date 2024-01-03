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Adana'da Kamyonlar Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Adana'da Kamyonlar Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, isimleri henüz öğrenilemeyen 01 BPE 40 ve 01 ACY 540 plakalı kamyonlar çarpıştı. Kazada yaralanan 2 sürücü, olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kaza sonrası meydana gelen hasarları incelemek için kamyonları yoldan çekti.

Adana\'da Kamyonlar Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı
03.01.2024 - 12:09,
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Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 2 kamyonun çarpışması sonucu yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 01 BPE 40 ve 01 ACY 540 plakalı kamyonlar, Zeynepli Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 sürücü, ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçlardan çıkarılıp ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hasar oluşan kamyonlar, jandarmanın incelemesinin ardından yoldan çekildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Adana'da Kamyonlar Çarpıştı: 2 Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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