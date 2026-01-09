Adana Büyükşehir ile Koza Rotary Arasında Mamografi Çekimi İş Birliği Protokolü İmzalandı

(ADANA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ile Adana Koza Rotary Kulübü arasında, kırsal kesimdeki kadınların meme kanseri taramalarının daha etkin ve geniş katılımlı yapılabilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ile Adana Koza Rotary Kulübü Asbaşkanı Aytül Mürşitoğlu arasında imzalanan protokolün süresi iki yıl olarak tanımlandı. Protokolün sosyal belediyecilik açısından önemli olduğunu anlatan Başkan Vekili Güngör Geçer, meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaptı.

"Bu protokol Koza Rotary Kulübü ile başlattığımız ilk çalışmadır ve sağlık alanında devamı gelecektir"

Geçer, "Mamografi taraması konusunda kırsaldaki sıkıntıları aşmak için böyle bir çalışma başlattık. Adana Koza Rotary Kulübü yöneticilerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. 2 yıllık protokolün devamının geleceğine inanıyorum. Meme kanseri kadınlarda sık görülen kanser türlerinden biridir. Dünya Sağlık Örgütü 40 yaş üzeri kadınlarda her iki yılda bir mamografi ölçümü yapılmasını önerir. Biz de Adana Büyükşehir Belediyesi olarak halk sağlığı alanında yardımcı olmak amaçlı kırsal kesimde sağlık kuruluşlarına erişilebilirliği güç olan bölgelere gezici mamografi aracımızla hizmet vermek istemekteyiz. Mamografi çekimlerinin okunmasında ve raporlanmasında yaşadığımız problemleri aşmak amacıyla Adana Koza Rotary Kulübü ile iş birliği protokolü imzaladık. Bu protokol Koza Rotary Kulübü ile başlattığımız ilk çalışmadır ve sağlık alanında devamı gelecektir. Vatandaşlarımız bu hizmetten ücretsiz yararlanacaktır" dedi.

Adana Koza Rotary Kulübü Asbaşkanı Yardımcısı Aytül Mürşitoğlu da Adana Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, yararlı bir çalışma olacağına inandığını ifade etti.