Adana'da Komşu Kavgası: Baba ve Oğula Ağır Ceza İstemi
Adana'da Komşu Kavgası: Baba ve Oğula Ağır Ceza İstemi

22.05.2026 10:08
Av tüfeğiyle komşularını ağır yaralayan baba-oğul hakkında 9-18 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çıkan tartışmada 2 komşusunu av tüfeğiyle ağır yaraladıkları iddia edilen baba ve oğlu hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız silah taşıma" suçlarından 9'ar yıldan 18'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Şakirpaşa Mahallesi'nde 10 Eylül 2025'te komşuları Mehmet C. ve oğlu İbrahim C'yi aralarında çıkan kavgada av tüfeğiyle ağır yaraladıkları iddiasıyla haklarında adli kontrol tedbiri bulunan tutuksuz Mehmet Ö. ve oğlu Müstecap Ö. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ikametlerinin bahçesine ev inşaatı yapan sanıkların buradan artan molozları komşularının bahçesine dökmesi nedeniyle aralarında kavga çıktığı belirtildi.

İddianamede, kavgada Mehmet Ö. ve oğlu Müstecap Ö'nün av tüfeğiyle komşuları Mehmet C'yi karın ve sağ ayağından, oğlu İbrahim C'yi ise sol ayak ve sağ yanağından kemik kırığı olacak şekilde ağır yaraladığı ifade edildi.

Sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde hareket ettikleri ve suçta kullanılan av tüfeğinin ölüm neticesini meydana getirmeye elverişli olduğu anlatılan iddianamede, Mehmet Ö. ve oğlu Müstecap Ö'nün "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 9'ar yıldan 18'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

